Zmarł pionier free jazzu, pianista Cecil Taylor

W wieku 89 lat zmarł Cecil Taylor, jeden z najwybitniejszych pianistów jazzowych, uznawany za pioniera ruchu free jazzu z końca lat 50. ub. wieku. O śmierci jazzmana poinformował w piątek jego prawnik Adam C. Wilner.

Artysta zmarł w czwartek w swoim domu na nowojorskim Brooklynie. Przyczyn ani okoliczności zgonu nie podano.



Taylor, który otrzymał klasyczne wykształcenie muzyczne, był razem z saksofonistą Ornette Colemanem, jednym z pionierów free jazzu. Zainaugurował go wydanym w 1956 r. albumem „Jazz Advance”. Już wówczas zwrócił na siebie uwagę charakterystycznym „perkusyjnym” stylem gry na fortepianie polegającym m. in. na stosowaniu ostentacyjnie arytmicznych akordów, polirytmii i złożonych, improwizowanych pasaży.



W odróżnieniu od zmarłego w 2015 r. Colemana, Taylor uchodził za muzyka na tyle kontrowersyjnego, że nowojorskie środowisko jazzowe długo nie chciało go zaakceptować.

źródło: pap

Taylor nie szedł jednak na żadne kompromisy i dlatego okresowo musiał pracować jako kucharz, pomywacz, dostawca towarów do sklepów i sprzedawca w sklepie muzycznym.„Przez całe życie Cecil albo urzekał, albo przyprawiał o furię swoich słuchaczy” – napisał krytyk muzyczny Nat Hentoff.Taylor był również kompozytorem i dyrygentem a także poetą. Grał w niezliczonych klubach jazzowych i występował na licznych festiwalach.Do jego fanów należał m. in. prezydent USA Jimmy Carter, który w 1978 r. zaprosił go na występ w Białym Domu. "Nigdy nie widziałem kogoś, kto by grał na fortepianie w ten sposób" - powiedział Carter muzykowi po występie.