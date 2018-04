KE rozczarowana odpowiedzią Facebooka ws. wycieku danych

Unijna komisarz sprawiedliwości Viera Jourova wyraziła w piątek rozczarowanie treścią odpowiedzi Facebooka w sprawie wycieku danych użytkowników portalu. Ten wyciek może dotyczyć 2,7 mln osób w UE.

„Doceniam to, że starają się być bardziej transparentni. Niestety, niektóre wyjaśnienia nie spełniły moich oczekiwań – jasne jest, że dane Europejczyków były narażone na ogromne ryzyko, i nie jestem pewna, czy Facebook podjął wszystkie niezbędne kroki, by wprowadzić zmiany” – napisała w opublikowanym oświadczeniu.



Jourova skomentowała list, który otrzymała w czwartek od dyrektor operacyjnej Facebooka Sheryl Sandberg.



„Ta historia jest zbyt ważna, zbyt szokująca, aby traktować ją jak zwykłą działalność biznesową. Internet nie jest przestrzenią wolną od rządów prawa; zasady, które obowiązują w trybie offline, muszą być szanowane także w świecie online. (...) Te firmy mają wielką władzę, chcę, aby również ponosiły wielką odpowiedzialność” – dodała Jourova.

#wieszwiecej Polub nas

Wyciek danych może dotyczyć do 2,7 mln osób w UE



W piśmie Facebook potwierdził, że wyciek danych z serwisu do firmy doradczej Cambridge Analytica może dotyczyć do 2,7 mln osób w UE – poinformował w piątek rzecznik Komisji Christian Wigand.



List, który Facebook wysłał do unijnej komisarz sprawiedliwości, zawiera też wyjaśnienia w sprawie kroków, jakie platforma podjęła od czasu ujawnienia skandalu.



KE zamierza przeanalizować pismo szczegółowo, ale już teraz jest dla niej jasne, że będą potrzebne dalsze rozmowy z Facebookiem. Wigand powiedział, że będą one dotyczyły „szerszego pytania o proces demokratyczny” oraz wdrażania zmian w kontekście mających wejść w życie w UE nowych zasad ochrony danych osobowych. Na początku przyszłego tygodnia Jourova ma rozmawiać z szefem Facebooka Markiem Zuckerbergiem przez telefon.



W czwartek komisarz rozmawiała z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. We wtorek europejskie władze ochrony danych osobowych mają dyskutować o sprawie wykorzystania bezprawnie uzyskanych danych z platformy.



Nowe regulacje ws. ochrony danych



Komisja przypomniała w piątek, że 25 maja wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych. Przewidują one m.in., że jeśli firma zbiera czyjeś dane w określonym celu, musi uzyskać zgodę na ewentualne przekazanie ich dalej albo wykorzystanie w innym celu.



Nowe regulacje zobowiązują też firmy do szybkiego poinformowania konsumenta o możliwym naruszeniu ochrony jego danych. Platformy będą miały na to 72 godziny. W razie złamania unijnych zasad inspektorzy danych osobowych mają mieć możliwość nakładania kar. „Sankcje te będą proporcjonalne do przewinienia, ale będą mogły wynosić do 4 proc. globalnego rocznego obrotu firmy” – mówił rzecznik KE.