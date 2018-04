Schwarzenegger opuścił szpital. Jest po operacji serca

Były gwiazdor filmów akcji i były gubernator Kalifornii, 70-letni obecnie Arnold Schwarzenegger, opuścił w piątek szpital Cedar-Sinai Medical Center w Los Angeles po przebytej operacji wymiany sztucznej zastawki serca.

Rzecznik Schwarzeneggera Daniel Ketchell oświadczył, że jest on już w domu a jego stan zdrowia jest „doskonały”.



Operacja na otwartym sercu była konsekwencją wcześniejszej nieudanej próby wymiany zastawki, która zastała mu wszczepiona w 1997 roku. Aktor cierpiał na wrodzoną wadę serca.



Aktor od kilku dni kontaktował się ze swoimi fanami poprzez tweety pisane w szpitalu Cedar-Sinai Medical Center w Los Angeles. Największy rozgłos przyniósł mu ten poniedziałkowy: „To prawda: wróciłem. Poszedłem spać z myślą, że obudzę się z małym nacięciem, obudziłem się z ogromnym – ale wiecie co? Obudziłem się i za to jestem wdzięczny”.



It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.