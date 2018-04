Prawosławni świętują Wielkanoc. Polscy harcerze udali się do Jerozolimy

Chrześcijanie obrządków wschodnich rozpoczynają dzisiaj świętowanie Wielkiej Nocy. W tym roku według kalendarza prawosławnego, Wielkanoc przypada tydzień po świętach katolickich i protestanckich. W uroczystościach prawosławnej Wielkanocy w Jerozolimie i Autonomii Palestyńskiej po raz pierwszy wezmą też udział polscy harcerze.

W Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie jak co roku zostanie odprawiona Liturgia Cudu Świętego Ognia. To najbardziej niezwykła uroczystość wielkanocna w Bazylice Bożego Grobu. W kościele zostaną wygaszone wszystkie światła, a kaplica Grobu zostanie zapieczętowana. Do środka wejdzie prawosławny patriarcha Jerozolimy, który wyniesie na zewnątrz Święty Ogień. Wierni odpalą od niego swoje świece, a ogień zostanie też przewieziony samolotami do kilku krajów, w tym do Rosji, Grecji i Bułgarii.



W imieniu polskiego Kościoła prawosławnego ogień odbierze biskup pomocniczy diecezji warszawsko-bielskiej Paweł Tokajuk.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W uroczystościach prawosławnej Wielkanocy w Jerozolimie i Autonomii Palestyńskiej po raz pierwszy wezmą też udział polscy harcerze. Przedstawiciel Polski w Autonomii Palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe powiedziała Polskiemu Radiu, że specjalnie na święta przyjechała 17-osobowa grupa.– To są harcerze z Suwałk, którzy przyjechali do Ramallah, po raz pierwszy w naszych polsko-palestyńskich relacjach. Będą brali udział w paradzie obchodów Wielkiej Nocy, która to parada będzie niosła Święty Ogień - wyjaśniła Aleksandra Bukowska-McCabe.Do Jerozolimy na Wielkanoc przyjechały tysiące prawosławnych wiernych z całego świata. Wśród gości są także egipscy Koptowie oraz wiele osób z Etiopii.