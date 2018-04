Polscy gangsterzy stracili blisko 80 kg „trawki” na Zielonej Wyspie

Blisko 80 kg marihuany wartej 1,6 mln euro przechwycono w irlandzkiej miejscowości Carlow, w domu wynajmowanym przez dwóch Polaków. Na trop hurtowników narkotyków, lokalną policję naprowadzili funkcjonariusze CBŚP. Irlandia i Wielka Brytania są od kilku lat celem ekspansji polskich grup przestępczych z racji dużego popytu na niemal wszystkie narkotyki.

Funkcjonariusze CBŚP rozpracowywali polskie gangi zajmujące się przemytem narkotyków na terenie Europy Zachodniej. – Coraz części „nasi” przestępcy organizują szlaki przerzutowe, które w ogóle nie zahaczają o Polskę. Trasy wiodą z Hiszpanii do Europy Zachodniej i Skandynawii, czy Holandii na Wyspy – mówi oficer CBŚP.



Na trop hurtowników z Zielonej Wyspy, policjanci natrafili rozpracowując jedną z takich grup. Z ich ustaleń wynikało, że dwóch Polaków handluje hurtową marihuaną na terenie Irlandii. Łącznik CBŚP przy Europol-u, przekazał policjantom z irlandzkiego Garda National Drugs & Organised Crime Bureau (Krajowego Biura do Walki z Narkotykami i Przestępczością Zorganizowaną) informacje o miejscu przebywania przestępców.



Irlandzcy policjanci wkroczyli do wynajętego domu w Carlow, na południowym–wschodzie kraju. Okazało się, że w mieszkaniu pełno jest paczek z marihuaną. W sumie funkcjonariusze doliczyli się 78 kg „trawki”. Taka ilość jest warta na Zielonej Wyspie ok. 1,6 miliona euro. Na miejscu zatrzymano 38-letniego Mariusza S. i o rok starszego Tomasza W. Zabezpieczono także 21 tys. euro, które handlarze mieli przy sobie. Za obrót narkotykami w Irlandii, obu Polakom grozi do 10 lat więzienia. Marihuna przechwycona w Carlow (fot. CBŚP)