Pożar w budynku wędzarni w Mońkach

Z pożarem wędzarni w Mońkach (Podlaskie) walczy 16 zastępów straży pożarnej. To kompleks budynków gospodarczo-przemysłowych. Akcję utrudniają silne podmuchy wiatru. Według strażaków nikt w pożarze nie ucierpiał. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza.

Zgłoszenie o pożarze Straż Pożarna w Mońkach otrzymała w piątek przed godziną 18.



– Mieliśmy zgłoszenie do budynku wędzarni. Nie jest to budynek mieszkalny. Jest to budynek gospodarczo-przemysłowy. Myśmy mieli informację, że jest to wędzarnia – powiedział zastępca dyżurnego operacyjnego PSP w Białymstoku asp. Tymoteusz Kęska.



W akcji gaśniczej bierze udział 16 zastępów straży pożarnej. – Są zadysponowane dwa podnośniki, cysterna z Białegostoku, samochody ciężkie i średnie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z trzech powiatów: z Moniek, Białegostoku i z Grajewa - poinformował asp. Kęska.



źródło: pap

Straż Pożarna na tym etapie akcji nie udziela informacji o przyczynach pożaru i wysokości strat. – Na tę chwilę za wcześnie jest mówić o przyczynach pożaru –powiedział dyżurny PSP.Według strażaków akcję gaśniczą utrudniają silne podmuchy wiatru. – Na pewno wiatr nie ułatwia sytuacji. Jest to jakiś kompleks budynków, jest dosyć duża ilość sił i środków, ale w przypadku takiego stanu rzeczy na pewno to nie ułatwia działań – wyjaśnił asp. Kęska.– Nie mamy informacji na temat ewakuacji, mieliśmy tylko informację w zgłoszeniu, że nie ma osób poszkodowanych - poinformował asp. Kęska i dodał, że nie ma zgłoszenia o potrzebie ewakuacji okolicznych budynków i mieszkańców.