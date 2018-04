Jacek Kapica: projekty dotyczące uszczelnienia VAT w czasach naszych rządów leżały w szufladach

Były wiceminister finansów i były szef Służby Celnej w czasach rządów PO-PSL Jacek Kapica przyznał na antenie TVN 24, że „projekty dotyczące uszczelnienia VAT w czasach naszych rządów leżały w szufladach”. Polityk jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków służbowych, na skutek czego skarb państwa miał stracić 21 miliardów złotych.

W wywiadzie dla TVN 24 Jacek Kapica był pytany, co takiego się wydarzyło, że w roku 2017 wpływy z VAT-u były o 30 miliardów większe niż w roku 2014. Przyznał, że to zasługa „uszczelnienia VAT-u, któremu trudno zaprzeczyć”.



Dopytywany, dlaczego nie zrobiono tego w czasach, gdy był wiceministrem finansów w rządach PO-PSL, Jacek Kapica nie potrafił odpowiedzieć. Stwierdził jedynie, że to nie on odpowiadał za przepisy dotyczące podatku VAT. Dodał, że obecny rząd zrobił to, co zamierzano jeszcze przed wyborami. – To były dokumenty które leżały w szufladach – powiedział.



Posłowie PiS złożyli w piątek wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania wyłudzeń podatku VAT. Komisja ma zająć się zbadaniem działań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w latach 2007-2015.



Wnioskodawcy podkreślają, że w tym czasie luka vatowska z niecałych 9 procent potencjalnych dochodów wzrosła do 27 procent.