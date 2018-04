Pociej o komisji ws. VAT: komisje śledcze bardzo często przeradzają się w komisje polityczne

– Sejmowe komisje śledcze niestety bardzo często przeradzają się w komisje polityczne. Służą do młotkowania drugiej strony, na zasadzie: mamy większość, więc was po kolei sprawdzimy. Tak się dzieje za każdej władzy – mówił senator Aleksander Pociej (PO), komentując w „Gościu Wiadomości” złożony przez PiS projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. – W 2007 r. byliśmy w czołówce pod względem ściągania podatku. Kilka lat później luka wzrosła z 8 do 25 proc. – podkreślał poseł Marcin Horała (PiS), rekomendowany na szefa nowej komisji.