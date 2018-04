Spotkanie na Nowogrodzkiej. „Przygotowujemy się do objazdu po kraju”

– Po 15 kwietnia rozpocznie się objazd polityków PiS po kraju i ich spotkania z wyborcami. Tego przede wszystkim dotyczyło piątkowe, techniczne spotkanie Komitetu Wykonawczego PiS – powiedział w piątek wieczorem szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

W posiedzeniu komitetu w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej, które odbyło się w piątek wieczorem, wzięli udział m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Suski powiedział dziennikarzom po posiedzeniu, że „to było spotkanie ciała, które jest realizatorem różnych zadań”.



– Przygotowujemy się do objazdu po kraju. To było właśnie takie spotkanie dotyczące tego, w jakim trybie i w jakie miejsca mają posłowie wyjechać, by spotkać się z wyborcami, obywatelami, techniczne spotkanie – zaznaczył szef gabinetu politycznego premiera.



Pytany, jak ten objazd będzie wyglądać, Suski powiedział, że „jeździć będzie większość polityków PiS”.

źródło: pap

– Zacznie się to po 15 kwietnia, czyli po konwencji, która wyznaczy ten, można powiedzieć, nowy kierunek – powiedział.Zapytany, kiedy poznamy kandydatów PiS na burmistrzów i prezydentów największych miast, Suski odparł, że „tego nie może zdradzić”. Dopytywany, czy nazwiska kandydatów zostały już ustalone, odparł, że „będą one ogłoszone przez Komitet Polityczny (partii)”. Suskiego spytano też, czy jest już ustalona data przedstawienia wszystkich kandydatów PiS na prezydentów największych miast. – Nie jest – odpowiedział. Minister Adamczyk dodał, że „niezwłocznie po ustaleniu pełnej listy (kandydatów) opinia publiczna zostanie poinformowana”.Na pytania dziennikarzy dot. posiedzenia Komitetu Wykonawczego odpowiedziała też rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. – To było techniczne, organizacyjne spotkanie członków PiS. Spotykamy się systematycznie, rozmawiamy na wiele tematów, wymieniamy się przemyśleniami. To jedno z takich spotkań – powiedziała.14 kwietnia ma się odbyć konwencja PiS w Warszawie m.in. z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość podsumuje wówczas dwa lata swych rządów; nakreśli też założenia programowe na kolejne lata.Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.