„Komisje śledcze bardzo często przeradzają się w komisje polityczne”

– Sejmowe komisje śledcze niestety bardzo często przeradzają się w komisje polityczne. Służą do młotkowania drugiej strony, na zasadzie: mamy większość, więc was po kolei sprawdzimy. Tak się dzieje za każdej władzy – mówił senator Aleksander Pociej (PO), komentując w „Gościu Wiadomości” złożony przez PiS projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. – W 2007 r. byliśmy w czołówce pod względem ściągania podatku. Kilka lat później luka wzrosła z 8 do 25 proc. – podkreślał poseł Marcin Horała (PiS), rekomendowany na szefa nowej komisji.

Klub PiS złożył w piątek w Sejmie projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Na stanowisko szefa komisji PiS rekomenduje Marcina Horałę. Komisja ma sprawdzić działania instytucji państwa w latach 2007-2015. W jej składzie ma się znaleźć dziewięciu członków: pięciu z PiS i po jednym z pozostałych partii.



Spór o zakres czasowy komisji



Senator Aleksander Pociej (PO) stwierdził, że jego partia przedstawi swojego kandydata do nowej komisji, „o ile rządzący pozwolą”. Przekonywał jednak, że on sam nie wierzy do końca w skuteczność i intencje takich przedsięwzięć. – Moim zdaniem sejmowe komisje śledcze niestety bardzo często przeradzają się w komisje polityczne. Służą do młotkowania drugiej strony, na zasadzie: mamy większość, więc was po kolei sprawdzimy. Tak się dzieje za każdej władzy. A dla mnie to jest przykrycie tego, co się wydarzyło w związku z premiami dla rządu – stwierdził senator Pociej. Ocenił, że nowa komisja miałaby sens, gdyby dotyczyła także okresu 2016-2017.



Z kolei poseł Marcina Horała stwierdził, że nie rozumie potrzeby badania oszustw vatowskich za kadencji obecnego rządu, ponieważ to właśnie PiS miało zabrać się za rozliczanie tego rodzaju przestępstw. – To ma być komisja śledcza do wyświetlenia nieprawidłowości, a nie chwalenia się dobrymi działaniami – powiedział.



– W 2007 r. byliśmy w czołówce pod względem ścigania podatku. Kilka lat później luka wzrosła z 8 do 25 proc. – podkreślał Horała.