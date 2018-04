Alert w Londynie. Gangi nastoletnich nożowników terroryzują miasto

Brytyjskie media alarmują o rosnącej fali agresji w stolicy kraju. „The Telegraph” podsumowuje ostatnie ataki z użyciem noża wśród nastolatków. Tylko w czwartek odnotowano sześć tego rodzaju incydentów. „Mama potrzebuje mnie żywego. Londyn potrzebuje mnie żywego” – mówią bohaterowie klipu, w którym policja zachęca dzieci do pozostawienia noży w domu.

13-latek został ciężko raniony nożem w czwartek, w biały dzień we wschodniej części Londynu. Policja zatrzymała trzech młodych ludzi podejrzanych o atak z zamiarem ciężkiego uszkodzenia ciała ofiary.



Nieco wcześniej do szpitala, również w ciężkim stanie, trafiło dwóch 15-latków. Rany nożem zadano im w Mile End, na północny-wschód od centrum. Policja poinformowała o aresztowaniu mężczyzny podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa oraz 16-latka, który odniósł lekkie obrażenia, za współudział w przestępstwie zadania ciężkich obrażeń.

Our message to every young Londoner across our city - don't risk your future by carrying a knife.



Share this video and help carry a new message - #LondonNeedsYouAlive pic.twitter.com/O7lQ44HUHO — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 6 kwietnia 2018

Officers carry out regular warrants, searches and weapon sweeps across #London as part of the fight against knife crime. Through this activity, we continue to arrest criminals and seize dangerous weapons #StopKnifeCrime pic.twitter.com/49G7PyrvQQ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 6 kwietnia 2018

Working closely with @metpoliceuk we've introduced tough, immediate measures to address the totally unacceptable violence we've seen this week. These criminals will be caught, and punished. https://t.co/Fzfj5WmdIp — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 6 kwietnia 2018

Tego samego dnia, późnym popołudniem miejscowego czasu we wschodnim Londynie znaleziono 15-letniego chłopaka z ranami ciętymi. Wieczorem, około 19-letni mężczyzna został zaatakowany nożem w zachodniej części miasta.Tragiczną serię rozpoczął w południe atak na około 20-letniego mężczyznę na północnych przedmieściach Londynu.Burmistrz Sadiq Khan skrytykował rząd za cięcia w budżecie policji. – W ciągu siedmiu lat odebrano nam 700 milionów funtów. W ciągu kolejnych trzech lat rząd planuje redukcję 300 milionów. Dlatego chciałbym skierować do władz przesłanie: współdziałajcie z nami w rozwiązywaniu tego narodowego problemu – powiedział.