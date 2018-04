Szef MSZ Hiszpanii: Rozumiemy obawy Polski w sprawie Nord Stream 2

– Hiszpania rozumie obawy Polski w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 – powiedział minister spraw zagranicznych Alfonso Dastis po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem w Madrycie.

Zapytany o stanowisko hiszpańskiego rządu w sprawie Nord Stream 2 Dastis odpowiedział, że Madryt wstrzyma się z decyzją do czasu wydania przez Komisję Europejską oceny w sprawie kompatybilności tego projektu z polityką unijną. Podkreślił jednak, że władze Hiszpanii „rozumieją polskie obawy, zarówno polityczne, jak i gospodarcze” wobec rosyjskiego rurociągu.



Dastis ocenił, że polityka bezpieczeństwa jest coraz ważniejsza w kontekście działań Unii Europejskiej, szczególnie w obszarach takich jak terroryzm i napływ migrantów.



Szef hiszpańskiej dyplomacji podkreślił, że wspólnie z Czaputowiczem omówili w piątek m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym stosunek do Rosji po ataku na podwójnego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala, którego próbowano otruć w Salisbury w Anglii. Zarówno Warszawa, jak i Madryt są wśród krajów, które w związku z atakiem wydaliły rosyjskich dyplomatów.

źródło: pap

– Musimy zrobić wszystko, by tego rodzaju atak nie powtórzył się w przyszłości – dodał Dastis, podkreślając, że Hiszpania i Polska są sojusznikami. Jak zaznaczył, Madryt ustalił, że część kampanii internetowych służących wspieraniu katalońskiego separatyzmu w czasie nielegalnego referendum niepodległościowego w tym regionie prowadzona była z terytorium Rosji.Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r. Po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.Nord Stream 2 ma biec równolegle do uruchomionego w 2011 r. gazociągu Nord Stream. Partnerami rosyjskiego Gazpromu w tym projekcie jest pięć zachodnich firm energetycznych: austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper, francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell.W marcu br. rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert powiedziała, że firmy zaangażowane w projekt Nord Stream 2 mogą „narazić się na sankcje w ramach CAATSA” (Ustawy o przeciwstawianiu się przeciwnikom Ameryki poprzez sankcje). Pod koniec marca br. Czaputowicz powiedział w TV Republika, że w efekcie sprawy Skripala mogą pojawić się rzeczywiste „decyzje, np. dotyczące utrudnienia realizacji projektu Nord Stream 2”.W czwartek zgodę na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii wydał rząd w Helsinkach.