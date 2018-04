Spalił kobietę, by zatrzeć ślady kradzieży. Spędzi ćwierć wieku w więzieniu

– Tak surowy wyrok ma chronić społeczeństwo przed tym człowiekiem – stwierdził sąd, wymierzając karę 25 lat więzienia Krzysztofowi K., który w 2015 r. spalił żywcem kobietę w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Pożar miał zatrzeć ślady kradzieży telefonu, telewizora, biżuterii oraz innych drobnych rzeczy, wartych łącznie niespełna 900 zł. Wyrok jest już prawomocny.

– Wnosiliśmy o karę dożywocia dla Krzysztofa K., ale sąd uznał, że wystarczająco surowy będzie wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Przekonały nas argumenty sądu i dlatego nie będziemy wnosić o kasację – powiedział tvp.info śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Krzysztof K. do końca nie przyznawał się do zabójstwa. Przekonywał, że on „tylko” okradł swoją ofiarę i gdy opuszczał jej mieszkanie, kobieta jeszcze żyła.



Donos zza krat



Do zbrodni doszło 1 lipca 2015 r. w jednym z mieszkań na warszawskiej Ochocie. Wtedy to strażacy uratowali z pożaru 62-letnią Bożenę P. Gospodyni mieszkania doznała obszernych poparzeń III stopnia i pomimo pomocy lekarskiej sześć dni później zmarła w szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Początkowo podejrzewano, że przyczyną tragedii było przypadkowe zaprószenie ognia. Tym bardziej, że nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących, że mogło to być podpalenie. I w grudniu 2015 r. prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.

#wieszwiecej Polub nas

W 2016 r. do śledczych trafił donos z jednego z więzień. Autor pisma wskazywał, że za śmierć Bożeny P. odpowiada znany recydywista – Krzysztof K. Weryfikacją informacji zajęli się policjanci wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP wespół z Prokuraturą Okręgową w Warszawie.



Prokurator prowadzący sprawę, bazując na zeznaniach świadków, wydrukach z transakcji kartą bankową, a także na zapisach monitoringu, drobiazgowo odtworzył przebieg ostatnich 24 godzin życia P. Dodatkowo biegły ds. pożarnictwa przeprowadził eksperyment procesowy, który wykluczył przypadkowe zaprószenie ognia. Zdaniem biegłego ogień rozprzestrzenił się w mieszkaniu bardzo szybko, co wskazywało na podpalenie.

Zgubił go monitoring



Krzysztof K. został zatrzymany w czerwcu 2016 r. Śledczy ustalili, że mężczyzna. poznał swoją ofiarę najprawdopodobniej dzień przed tragedią. Gospodyni miała prowadzić „dom otwarty” i zaprosiła mężczyznę na libację. K. potwierdził, że poznał kobietę i razem pili alkohol. Przyznał się także, że widząc, że gospodyni jest pijana, postanowił ją okraść. Wmawiał policjantom, że kobieta zasnęła z papierosem i dlatego doszło do tragedii. Śledczy zdobyli jednak zapis z monitoringu z okolic domu ofiary. Na nagraniu widać, jak mężczyzna wychodzi z budynku z walizką, a potem wraca, po chwili znowu wychodzi i rękawem wyciera klamkę drzwi wejściowych do bloku. Wiadomo, że za 20 zł zabranych ofierze kupił bilet na pociąg.



Zabójca zabrał z mieszkania telefon, telewizor, biżuterię oraz inne drobiazgi warte w sumie niespełna 900 zł.



Przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczył się też proces, w którym K. był oskarżony o zamordowanie bezdomnego w pustostanie. Sąd uniewinnił mężczyznę, ale prokuratura złożyła apelację.