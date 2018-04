Śmiertelny wypadek posła Wójcikowskiego. Śledztwo umorzone

Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł poseł Kukiz'15 Rafał Wójcikowski – poinformował w piątek rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania.

Do wypadku, w którym zginął poseł, doszło w styczniu ub.r. na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Wójcikowski poruszał się samochodem osobowym. Jechał w kierunku Warszawy.



Z ustaleń policji wynika, że kierowany przez posła pojazd uderzył w barierę energochłonną z lewej strony i obrócił się ok. 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie, prostopadle do innych użytkowników. Nadjeżdżający van – volkswagen caddy – zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. W auto Wójcikowskiego uderzył jednak inny van – ford transit. Parlamentarzysta zmarł mimo reanimacji. Cztery inne osoby zostały ranne.

źródło: pap

Według biegłych, przyczyną zgonu były rozległe, wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, a między ich powstaniem a śmiercią minął bardzo krótki czas. Biegli uznali, że są to obrażenia charakterystyczne dla wypadków, w których osoba podczas zderzenia znajduje się wewnątrz samochodu.Przedmiotem postępowania były zarówno okoliczności wypadku, jak i kwestie dotyczące prawidłowości działania służb ratowniczych. Sprawdzany był też wątek, który pojawił się w doniesieniach medialnych – że około 10 lat temu wobec Wójcikowskiego miały być kierowane groźby.