Kolumbijskie kartele prały setki milionów przez spółki z Pruszkowa i okolic

Miliard 270 milionów złotych przejęte w marcu przez prokuraturę CBŚP to najprawdopodobniej pieniądze należące do kolumbijskich karteli narkotykowych – twierdzi informator tvp.info. Wiadomo, że pieniądze znajdowały się na kontach dwóch spółek z okolic Pruszkowa, których właścicielami byli Kanadyjczyk panamskiego pochodzenia i Kolumbijczyk z obywatelstwem Panamy. Jedna z tych firm była udziałowcem internetowego kantoru wymiany kryptowalut. Miliony z takich operacji miały przepływać przez mały bank spółdzielczy w Łódzkiem.

Portal tvp.info dotarł do szczegółów śledztwa, które umożliwiło rekordowe zabezpieczenie majątku mafii. Wszystko miało się zacząć od sprawy budowy ambasady Belgii w Demokratycznej Republice Konga. Belgijski MSZ wybrał wykonawcę robót i miał przelać pieniądze na konto tej firmy. Wówczas w grze pojawili się oszuści, którzy podszyli się pod firmę i przesłali Belgom numer konta kontrolowanej przez siebie spółki. Nieświadomi oszustwa pracownicy resortu spraw zagranicznych przelali przestępcom ponad 400 tys. euro.



Gdy belgijski MSZ zorientował się, że padł ofiarą przekrętu, sprawą zajęły się lokalne służby oraz Interpol. Okazało się, że wykorzystany przez oszustów rachunek należy do spółki M. zarejestrowanej w okolicach Pruszkowa. Z ustaleń tvp.info wynika, że jej prezesem jest Kanadyjczyk panamskiego pochodzenia.



Sprawdzając powiązania tej firmy, śledczy natrafili na kolejną spółkę – C. Na jej czele stał mężczyzna mający obywatelstwa Kolumbii i Panamy. Ta z kolei firma była powiązana z dużym internetowym kantorem wymiany kryptowalut. Obie firmy miały zdeponowane na swoich rachunkach ponad miliard 270 milionów złotych.

Rzeka pieniędzy z narkobiznesu



Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że obaj cudzoziemcy, którzy kierowali spółkami-słupami do prania „brudnych pieniędzy”, uniknęli zatrzymania. Informatorzy portalu twierdzą, że mają oni powiązania z kolumbijskimi kartelami narkotykowymi.



– Będziemy teraz dokładnie badali przepływy finansowe między tymi podmiotami. Wiemy już, że tworzyły one znacznie większy łańcuszek powiązanych ze sobą spółek. Skala operacji finansowych wskazuje, że rachunki te miały ukryć pieniądze z przemytu kokainy do Europy. Firmy były także wykorzystywane do oszustw na dużą skalę. Przestępcy kryli swoje operacje, dokonując także wymiany pieniędzy na kryptowaluty, zacierając za sobą ślady – mówi rozmówca tvp.info.



Śledczy dotarli także do kolejnych firm, współpracujących ze spółkami M. i C. W efekcie na początku marca prokuratura zabezpieczyła na koncie jednej z takich firm równowartość ponad 9,5 miliona złotych w euro i funtach i dodatkowo 20 milionów dolarów jako dowód rzeczowy.

Rekordowe zabezpieczenie



Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek o rekordowym zabezpieczeniu pieniędzy pochodzących prawdopodobnie z przestępstwa. Śledczy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli dwie spółki, która na swoich rachunkach zgromadziły miliard 270 milionów złotych m.in. w dolarach amerykańskich i brytyjskich funtach.



– Pieniądze pochodzą prawdopodobnie z międzynarodowego handlu narkotykami, a także m.in. gigantycznego oszustwa. Były zdeponowane w oddziale jednego z banków, na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek – poinformowała Prokuratura Krajowa.



Śledczy ustalili, że obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych. – Zajęcie pieniędzy z tych rachunków było możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wyjaśniła Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.