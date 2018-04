Dwudziestu championów z Polski. Rok temu w rankingu było sześć krajowych firm

20 spółek z Polski znalazło się na tegorocznej liście tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie – twierdzi „Financial Times” (FT1000). W zestawieniu dominują firmy z Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Najwięcej jest firm technologicznych.

Brytyjski dziennik opublikował w piątek prestiżową listę tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie.



Tegoroczny ranking zdominowały firmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch (odpowiednio 259, 194, 156, 129 i 104). Na liście znalazło się także 20 firm z Polski.



W ubiegłym roku w zestawieniu umieszczono sześć firm z naszego kraju. Tegoroczny wynik jest lepszy niż osiągnięty przez Szwedów (17) czy inne państwa naszego regionu.

The FT lists the 1000 fastest-growing companies in Europe: https://t.co/tf6AcbQ3EQ #FT1000 — FT Special Reports (@ftreports) 6 kwietnia 2018

Wśród 20 polskich reprezentantów 60 proc. stanowią firmy technologiczne, m.in. Benhauer (26. miejsce), Tooploox (30.), RTB House (46.), CodiLime (49.), Cloud Technologies (60.), Creotech (242.).



Dyrektor programu kosmicznego w firmie Creotech Instruments Jacek Kosiec ocenił, że Polska ma szansę dogonić Zachód, bo dynamicznie rośnie liczba polskich firm w zestawieniu FT1000 i duży jest udział spółek technologicznych.

#wieszwiecej Polub nas

Zniknie zapóźnienie względem Zachodu?



– Świat zmienia się bardzo dynamicznie i jednym z najważniejszych czynników wpływających na wektory tych zmian jest dokonująca się na naszych oczach technologiczna rewolucja. Polacy i polscy przedsiębiorcy nadspodziewanie dobrze odnajdują się w tak szybko zmieniającym się świecie. Jeśli tylko nie zabraknie nam determinacji, mamy szansę nie tylko uniknąć tzw. pułapki średniego dochodu, ale także przełamać nasze historyczne, wielowiekowe zapóźnienie technologiczne względem Zachodu – powiedział.



Autorzy raportu porównywali tempo wzrostu przychodów przedsiębiorstw z 31 europejskich krajów od 2013 do 2016 r., ale do liczącego 1000 pozycji zestawienia zakwalifikowały się spółki z 22 państw.



Kryteria, którymi muszą wykazać się klasyfikowane w rankingu przedsiębiorstwa, to m.in.: przychody za 2013 r. w wysokości co najmniej 100 tys. euro, przychody za 2016 r. na poziomie minimum 1,5 mln euro, firma musi być niezależna (tzn. nie może być oddziałem czy filią innej spółki), a główna siedziba firmy musi znajdować się w jednym z 31 państw Starego Kontynentu.



Firmy wybierają Londyn



Największą grupę firm, które znalazły się w najnowszym zestawieniu stanowią spółki technologiczne (155). Pierwsze miejsce zajęła po raz drugi z rzędu firma specjalizująca się w dostawach żywności – w tym roku jest to Deliveroo (z siedzibą w Wielkiej Brytanii), która zdeklasowała ubiegłorocznego lidera niemiecką HelloFresh.



Chociaż Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wychodzenia z UE, to London nadal zajmuje pierwszą pozycję wśród miast-gospodarzy najszybciej rozwijających się europejskich firm. Swoją siedzibę w stolicy Wielkiej Brytanii ma 74 spółek; drugi jest Paryż (62), a trzeci Mediolan (25).