Warmińscy leśnicy upamiętnili kwaterę brygady majora „Łupaszki”

W miejscu nieistniejącej już leśniczówki Kieraj koło Stawigudy na Warmii, w której w 1946 r. kilkakrotnie kwaterowali żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, odsłonięto w piątek pamiątkową tablicę i kapliczkę.

Uroczystość z udziałem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego zorganizowało Nadleśnictwo Jagiełek. W miejscu, w którym niegdyś stała kiedyś leśniczówka, odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy antykomunistycznego podziemia i poświęcono drewnianą kapliczkę.



Tablica przypomina losy partyzantów 5. Wileńskiej Brygady AK i ich związki z okolicą. Umieszczono na niej słynną wypowiedź mjr. „Łupaszki”: „Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród”.



W lipowym pniu wyrzeźbiona została kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego. Na pniu wyryto również napis: „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych - leśnicy A.D. 2018” i fragment wiersza Natana Tenenbauma: „Chroń mnie Panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże”. W pobliżu dawnej leśniczówki leśnicy posadzili 10 cisów, które będą upamiętniać przypadające w tym roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.



Ważny punkt na szlaku 5. Wileńskiej Brygady AK



Żołnierze wileńskich oddziałów Armii Krajowej podczas działań dywersyjnych prowadzonych na Warmii i Mazurach kilkakrotnie kwaterowali w leśniczówce Kieraj. W czerwcu 1946 r. zorganizowano tu punkt koncentracji dwóch szwadronów i kwaterę majora „Łupaszki”.



Później leśniczówkę zlikwidowano, a budynek został zburzony, jednak po lekturze dziennika dowódcy 4. Szwadronu, ppor. Henryka Wieliczki, „Lufy”, leśnicy z Jagiełka zlokalizowali to miejsce.



Inicjatywa leśników z Jagiełka jest kolejnym symbolicznym upamiętnieniem działań podkomendnych mjr. „Łupaszki” na Warmii i Mazurach. Przed dwoma laty w pobliżu budynku nadleśnictwa w Miłomłynie odsłonięto pomnik „Inki”. Imię mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" nosi również 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego.