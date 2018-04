Mularczyk: Będziemy publikować raporty dotyczące strat wojennych

– Chcemy na sejmowej stronie zespołu ds. reparacji publikować raporty dot. strat wojennych polskich miast i wsi – poinformował przewodniczący zespołu Arkadiusz Mularczyk z PiS. Na stronie znajdują się już m.in. opracowania Biura Analiz Sejmowych czy GUS.

– Na sejmowych stronach internetowych zespołu ds. reparacji wojennych będziemy publikować najbardziej wiarygodne i rzetelne dokumenty i opracowania poświadczające skalę strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945 – powiedział Arkadiusz Mularczyk. Dodał, że chce, aby na stronach internetowych zespołu były publikowane także raporty o stratach miast i wsi. – Tak aby powstało jak największe kompendium wiedzy na ten temat – dodał.



– Występujemy do tych miast, co do których wiemy, że takie raporty były sporządzone, a wiemy o raportach dotyczących Warszawy, Łodzi, Poznania, Lublina czy Gdańska, żeby umożliwiły ich publikacje, aby na ich podstawie takie opracowanie mogło zrobić każde miasto czy wieś – powiedział.



Analizy



Wśród dokumentów, które pojawiły się już na stronie internetowej, są cztery ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych, które zostały zlecone przez posła Arkadiusza Mularczyka. Wśród nich znajdują się m.in.: opinia prawna ws. możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez drugą wojnę światową oraz opracowanie na temat działań prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od Niemiec za straty materialne i osobowe wywołane II wojną światową, podejmowanych na drodze krajowej i międzynarodowej przez kilkanaście państw, m.in. Izrael, Włochy czy Grecję.

Z kolei wznowione przez fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie „Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945”, opracowane i wydane w styczniu 1947 r. przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, to według Mularczyka główny, najbardziej podstawowy, najbardziej realny dokument dotyczący szacowania strat wojennych. Został on opracowany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Poseł zaznaczył, że w powstaniu dokumentu uczestniczyło setki tysięcy osób, które pomagały oszacować i policzyć straty tuż po wojnie, a potem przekazane przez nich dane trafiły do Biura Odszkodowań Wojennych. Jak dodał, dzisiaj w oparciu przede wszystkim o ten dokument eksperci zespołu przygotowują aktualny raport dotyczący strat wojennych.

Biuro Odszkodowań Wojennych



Innym ważnym sprawozdaniem jest przygotowane w 2015 r. przez Główny Urząd Statystyczny opracowanie pt. „1939-1945 Pro Memoria”. – To jest bardzo aktualne sprawozdanie, które w dużej mierze opiera się na opracowaniu Biura Odszkodowań Wojennych, ale jest to opracowanie GUS-u, które uwzględnia także inne dane statystyczne, które były w zasobach tej instytucji, dotyczące start w ludności, terytorium, infrastruktury, gospodarki itp. – powiedział Mularczyk.



Wśród dokumentów na stronie zespołu znalazł się również opracowany przez GUS w 1967 r. dokument pt. „Zniszczenia wojenne w zabudowie miast i wsi według stanu w dniu 1 V 1945 r.”. Mularczyk zaznacza, że dokument szczegółowo opisuje zniszczenia dotyczące majątku w metrach kwadratowych w poszczególnych województwach Polski z rozbiciem na miasta i wsie.



– Tam każdy prezydent czy wójt, ale też mieszkaniec naszego kraju może znaleźć podstawowe informacje o stratach w swoich miejscowościach. Również ten dokument jest podstawą prac dla naszych ekspertów, ale może być też podstawą do opracowań raportów dla miast i wsi – dodaje szef zespołu. Poseł zaznacza, że dane z raportów GUS i raportu BOW będą przez ekspertów sejmowych na potrzeby nowego raportu uaktualniane.



Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. W skład zespołu wchodzą parlamentarzyści PiS.