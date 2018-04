Senator PiS o cięciu poselskich pensji: Nie popadajmy w demagogię

– Apelowałbym do wszystkich parlamentarzystów, żebyśmy nie popadli w demagogię i nie zaczęli licytować, kto obniży więcej. Ta dyskusja nabrzmiewała od dłuższego czasu – powiedział w programie „Minęła 8” senator PiS Artur Warzocha o planach obniżenia poselskich pensji. – To, co zaproponował prezes PiS, jest psuciem państwa. Potrzeba trochę stabilności, nawet stabilności emocjonalnej – uważa były wiceminister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek.