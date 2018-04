„Ten pomnik jest pięknym gestem, który ma umacniać przyjaźń polsko-węgierską”

– Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej jest pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń, pięknym gestem też dlatego, że inicjatorzy jego budowy pamiętają, że tragedia smoleńska wiąże się ściśle z tragedią katyńską – powiedział w piątek podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej Memento Smoleńsk w Budapeszcie prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumienia tej straszliwej katastrofy, jaką była katastrofa smoleńska – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Podziękował Węgrom, że starają się nie tylko zrozumieć tę tragedię, ale też ją upamiętnić.

W uroczystości wzięli udział także m.in. premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban i szef Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu węgierskiego Zsolt Nemeth.



Jarosław Kaczyński podkreślił, że przyjaźń polsko-węgierska ma bardzo głębokie korzenie, ale – jak dodał – jeśli przyjaźń między narodami ma dotyczyć nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości musi być umacniana i odnawiana, być przedmiotem działań, przedsięwzięć i „gestów”.



– Ten pomnik jest niczym innym, jak właśnie takim pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń. Pięknym gestem także dlatego, że ci, którzy go budowali, którzy zainicjowali jego budowę wiedzą, pamiętają o tym, iż tragedia smoleńska wiąże się ściśle z inną tragedią – z tragedią Katynia – powiedział prezes PiS.



– Ta świadomość, ta wspólna pamięć jest niezwykle ważna, a ten pomnik – jeszcze raz to powtórzę – jest właśnie wyrazem tej wspólnej pamięci, a bez pamięci, bez wspólnej pamięci nie ma jedności narodów, nie ma ich przyjaźni, współpracy, nie ma czegoś trwałego – dodał Kaczyński.





Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Budapeszt: Pomnik ten jest pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń. pic.twitter.com/0vqtnf2CsX — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 kwietnia 2018

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Budapeszt: Pomnik ten jest wyrazem wspólnej pamięci, bez której nie ma jedności i współpracy między narodami. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 kwietnia 2018

Tak osiem lat po katastrofie wygląda Smoleńsk 10 kwietnia tego roku mija osiem lat od katastrofy smoleńskiej. Jak po katastrofie wygląda Smoleńsk i lotnisko Siewiernyj? W jakich warunkach... zobacz więcej

„W Katyniu i Smoleńsku zginęły polskie elity”



– W Katyniu i Smoleńsku zginęły polskie elity, to łączy te dwie tragedie; wśród tych elit był prezydent Lech Kaczyński, bez którego nie mogłoby powstać nic, co dzisiaj budujemy w Polsce – powiedział prezes PiS.



Jarosław Kaczyński przypomniał, że w katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. – Ci, którzy polegli, odgrywali w naszym życiu narodowym, politycznym, społecznym wielką rolę – mówił.





Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Budapeszt: W drodze do Katynia zginęli nasi rodacy, którzy lecieli, by upamiętnić ofiary sprzed lat. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 kwietnia 2018

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Budapeszt: Śp. Prezydent Lech Kaczyński był niezwykle ważny dla #DobraZmiana, którą realizujemy teraz w Polsce. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 kwietnia 2018

teraz odtwarzane „To wyraz solidarności”. W Budapeszcie odsłonięty zostanie pomnik Memento za Smoleńsk

Dodał, że oprócz prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego było wśród nich „wielu wybitnych działaczy społecznych, byli najwyżsi dowódcy sił zbrojnych, byli wybitni duchowni”.– Politycy, działacze społeczni, którzy lecieli do Smoleńska, reprezentowali różne opcje, ale wielu z nich było związanych z tym kierunkiem, który dzisiaj w Polsce nazywamy +dobrą zmianą+ – mówił prezes PiS.Dodał, że Lech Kaczyński był „bardzo ważną postacią dla +dobrej zmiany+”. – Chcę zapewnić, że nic, co dzisiaj buduje zmiany w naszej ojczyźnie, nie mogłoby powstać bez niego – powiedział Kaczyński.Przypomniał też udział swojego brata w wydarzeniach marca 1968 r., tworzeniu pierwszych Wolnych Związków Zawodowych, a także działalność w Solidarności w okresie PRL.Prezes PiS podkreślił ponadto, że zarówno w Smoleńsku, jak i w Katyniu, „zginęły polskie elity”. – To łączy te dwie tragedie – ocenił.

„Dla nas wolność łączy się z nazwiskiem Orbana”



– Wolność, suwerenność, godność narodu łączy się dla nas z nazwiskiem premiera Węgier Viktora Orbana; chciałbym prosić Węgrów, by ich decyzja w wyborach była decyzją „ku wolności” – powiedział Jarosław Kaczyński.



Prezes PiS wspomniał, że za dwa dni w wyborach parlamentarnych Węgrzy „będą decydować o drodze wolności nie tylko w skali Węgier, ale także w skali Europy i świata”. – Wolność, suwerenność, godność narodu łączy się dzisiaj na Węgrzech, łączy się także dla nas, Polaków, z nazwiskiem Viktora Orbana – dodał Kaczyński.



– Chciałbym prosić, jeśli mi wolno, ale prosić prawem przyjaciół – o to, by ta decyzja, która zapadnie tak niedługo, była decyzją ku wolności, ku wielkości, ale także wielkości Polski, także wielkości Europy – dodał prezes PiS. W niedzielę na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.





Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Budapeszt: Nie da się dzisiaj myśleć o przyszłości Europy, jeśli nie pamięta się o #Węgry. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 kwietnia 2018

„Polsko-węgierska przyjaźń pokazuje Europie właściwą drogę”



– Obecna polsko-węgierska przyjaźń to wskazanie Europie właściwej drogi – powiedział Kaczyński. Dodał, że jego brat Lech kojarzy mu się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. – Nasza (polsko-węgierska – red.) obecna przyjaźń to jest wspólna droga ku temu, by nasze narody były narodami wolnymi, mogły decydować same o swoim losie, swoich sprawach wewnętrznych. Ale to nie jest droga przeciw Europie, to jest wskazanie Europie właściwej drogi i rola pana premiera (Orbana – red.) w tym przedsięwzięciu jest ogromna – mówił Kaczyński.



Wyraził przekonanie, że „nie da się dzisiaj myśleć o przyszłości Europy, jeżeli nie pamięta się o Węgrzech, nie pamięta się o Viktorze Orbanie, o Fideszu”, partii premiera Węgier.



– Kiedy myślę o moim świętej pamięci bracie, to zawsze kojarzy mi się on z człowiekiem, politykiem, który siedzi tutaj naprzeciw mnie, z Viktorem Orbanem, bo próby zmiany tego, co próbowano nam, narodom Europy Środkowowschodniej narzucić, podjęto w dwóch państwach. I rola w tych zmianach, jaką odgrywał i odgrywa Viktor Orban, jest rolą szczególną – dodał prezes PiS.



Według Kaczyńskiego Orban „zabiega też o to, by nasz kontynent, by Unia Europejska stała się czymś naprawdę właściwie zbudowanym, stała się wielką siłą”. – Ale – dodał – ta siła musi opierać się na sile państw narodowych, narodowej suwerenności”. – I chociaż z wielkimi trudnościami, bo w Europie dominują dzisiaj inne tendencje, to ta droga jednak jest dzisiaj otwarta, ona prowadzi pod górę, jest trudna, ale idziemy nią – powiedział.





Morawiecki: Wierzę, że z Węgier może wyjść bardziej sprawiedliwa Europa



– Wierzę, że z Węgier może wyjść lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej wolna Europa – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia pomnika premier Mateusz Morawiecki.



– Mogę zaświadczyć o tym, że jak widzę, jak Viktor Orban walczy o tę lepszą Europę, o lepsze Węgry, o przyszłość Europy, to jestem pełen podziwu i wierzę w to, że właśnie z Węgier może wyjść lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej wolna Europa – powiedział Morawiecki.





Premier @MorawieckiM w #Budapeszt: Wierzę, że dzięki naszej przyjaźni, razem wywalczymy lepszą Europę. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 6 kwietnia 2018

– Ta droga na pewno nie jest łatwa, ale kiedy popatrzymy wstecz, 10-20 lat temu, to widzimy dzisiaj takie drzewa wolności, takie pomniki wolności, prawdy i sprawiedliwości, jakich nie było, dlatego wierzę w to głęboko, że dzięki Viktorowi Orbanowi, narodowi węgierskiemu i przyjaźni polsko-węgierskiej wywalczymy lepszą Europę – dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki: Nie można zrozumieć historii Polski bez zrozumienia katastrofy smoleńskiej



– Nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumienia tej straszliwej katastrofy, jaką była katastrofa smoleńska – powiedział premier Morawiecki. Podziękował Węgrom, że starają się nie tylko zrozumieć tę tragedię, ale też ją upamiętnić.



– Nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumienia tej straszliwej, straszliwie wyjątkowej katastrofy, jaką była katastrofa smoleńska. To, że nasi bracia węgierscy nie tylko starają się ją zrozumieć, ale starają się też ją uczcić i w ten sposób budują most pamięci ku przyszłości, zasługuje na największą wdzięczność i za to chciałem bardzo gorąco podziękować – powiedział szef rządu na uroczystościach w Budapeszcie.





Premier @MorawieckiM w #Budapeszt: Przyjaźń polsko-węgierska i to powiedzenie, które każdy zna – „Polak - Węgier, dwa Bratanki” jest bardzo szczególne. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 6 kwietnia 2018

Orban: Przyjaźń polsko-węgierska wynika ze wspólnych walk o wolność



– Przyjaźń polsko-węgierska wynika ze wspólnych walk o wolność, z tego, że zdajemy sobie sprawę, co jest wolnością dla człowieka – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Memento-Smoleńsk premier Węgier Viktor Orban.



– Mogły być najazdy osmańskie, habsburskie, sowieckie, czy dyktatury narodowo-socjalistyczne. My je przetrzymaliśmy, stając ramię przy ramieniu – podkreślił Orban. Wskazał, że na pomniku widnieją nazwiska 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, które „przez dekady kształtowały losy Polski i Europy”.



Premier Węgier nawiązał także do swojego spotkania z Lechem Kaczyńskim w 2008 r., które – jak wskazał – dotyczyło „przyjaźni polsko-węgierskiej” i jej perspektyw.



Zaznaczył, że Lech Kaczyński zarówno jako prezydent Warszawy, jak i prezydent Polski „wiernie trwał przy swoich ideach”, a Węgrzy uważali go za „prawdziwego przyjaciela”. – Jesteśmy wdzięczni mu także za to, że od 2007 roku w obu krajach istnieje dzień przyjaźni polsko-węgierskiej – mówił.





Orban: Przyjaźń między Polską i Węgrami – tajemnicza



– Przyjaźń między Polską a Węgrami jest tajemnicza, ale zawsze można na nas liczyć; gdyby powiedzieć Węgrom, że Polacy potrzebują pomocy, to ruszą na pierwsze wezwanie – powiedział Viktor Orban.



Podziękował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał o wyborach parlamentarnych, które w niedzielę odbędą się na Węgrzech. – Pańska wizyta pozwoliła nam podnieść głowę, spojrzeć szerzej i dostrzec, że wybory są również sprawą serca – powiedział szef rządu węgierskiego. – Są w życiu sprawy tajemnicze, na przykład przyjaźń jest taką sprawą. (...) Jak ludzie stają się przyjaciółmi, ale też jak dzieje się to pomiędzy narodami – mówił do Kaczyńskiego Orban.



– Znam wielu Węgrów, którzy nie spotkali w życiu żadnego Polaka, być może nie potrafią wymówić żadnego słowa po polsku, natomiast gdybyśmy im powiedzieli, że Polacy potrzebują pomocy, to ruszą na pierwsze wezwanie – zapewnił. – To jest tajemnicza przyjaźń obu narodów – dodał Orban.





„Pomnik nawiązuję do dwóch tragedii”



– Pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej, który zostanie w piątek odsłonięty w Budapeszcie, nawiązuje do dwóch nakładających się na siebie tragedii: katyńskiej i smoleńskiej – powiedział autor pomnika rzeźbiarz Sandor Gyula Makoldi.



Zadanie zaprojektowania pomnika Memento za Smoleńsk, poświęconego ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. i przyjaźni polsko-węgierskiej, powierzył artyście samorząd budapeszteńskiej dzielnicy Budafok-Teteny, gdzie pomnik stanie przy wybrzeżu Dunaju.



– Nakładają się tu na siebie dwie tragedie – katyńska i smoleńska. Próbowałem to oddać poprzez trzy motywy: duży pagórek wysokości 1,5 m o średnicy 12 m, wbijający się w niego krzyż z czarnego granitu wysokości 4 m i szerokości 3 m, a trzeci element to marmurowa brama – powiedział Makoldi.



Jak wyjaśnił, pagórek ma nawiązywać do kurhanu, a jednocześnie wynieść do góry na płaskim terenie główny motyw, czyli krzyż powstały z połączenia dwóch rozciągniętych graniastosłupów. – To symbolizuje nałożenie się na siebie dwóch tragedii. Te graniastosłupy nawiązują też trochę do gwoździ - gwoździ trumiennych czy gwoździ przebijających dłonie Chrystusa. Mogą też przywodzić swoją formą na myśl samolot – powiedział.



Na pagórku ułożony będzie płasko z kawałków czarnego granitu motyw drzewa. – To drzewo, które z jednej strony jest żywe, a z drugiej nie ma liści – powiedział artysta. Wzdłuż konaru, a później skrajnej gałęzi drzewa, będzie się ciągnął biały chodnik z płyt kamiennych. Od miejsca, gdzie krzyż wbija się w motyw drzewa, zacznie się obok także czerwona linia, nawiązująca do polskiej flagi.



– W pewnym momencie skrajna gałąź przybiera zielony kolor życia, przez co powstaje nawiązanie do czerwono-biało-zielonej flagi węgierskiej. Ten pas biegnie dalej do trzeciego elementu - bramy z dwóch kolumn, które się u góry łączą, jakby sięgając ku sobie nawzajem. Z jednej strony nawiązuje to do przyjaźni polsko-węgierskiej, a z drugiej nadaje bramie trochę postać trochę człowieczą, trochę anielską – opowiada Makoldi.



Ta brama – jak podkreśla – jest skierowana w stronę domów osiedla. – Oznacza to przyjęcie tych, którzy przeżyli tę tragedię, i chęć ofiarowania Polakom ukojenia – wyjaśnił.