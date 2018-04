Conor McGregor, irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), zrobiół awanturę w Nowym Jorku. Po przylocie do miasta udał się na Brooklyn w poszukiwaniu Khabiba Nurmagomedova, który był skłócony z jego klubowym kolegą. Kiedy nie mógł go znaleźć, zaatakował autokar, w którym siedzieli zawodnicy zakończonej wcześniej gali. Wśród nich bya polska zawodniczka Karolina Kowalkiewicz. Conor McGregor został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Ma zakaz opuszczania USA do czasu wyjaśnienia sprawy.

źródło: Twitter