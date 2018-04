Senator PiS o cięciu poselskich pensji: Nie popadajmy w demagogię

– Apelowałbym do wszystkich parlamentarzystów, żebyśmy nie popadli w demagogię i nie zaczęli licytować, kto obniży więcej. Ta dyskusja nabrzmiewała od dłuższego czasu – powiedział w programie „Minęła 8” senator PiS Artur Warzocha o planach obniżenia poselskich pensji. – To, co zaproponował prezes PiS, jest psuciem państwa. Potrzeba trochę stabilności, nawet stabilności emocjonalnej – uważa były wiceminister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek.

Poseł Piotr Zagorzelski powiedział, że partia PSL proponuje rozwiązania systemowe, czyli uzależnienie wynagrodzenia poselskiego i ministerialnego od średniej krajowej.



– Jak Polakom będzie żyło się lepiej, to i posłom będzie żyło się lepiej. Jak posłowie i ministrowie będą źle rządzili, to nie będą mieli podwyżek. To jest rozwiązanie. Kładziemy na stole projekt, za którym będziemy głosowali, który mówi o rozwiązaniu systemowym – podkreślił poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Senator PiS Artur Warzocha przypomniał, że już dwa lata temu w tej kadencji Sejmu i Senatu za czasów rządu premier Beaty Szydło pojawiła się propozycja, żeby taki projekt wpłynął do laski marszałkowskiej.

źródło: TVP Info

- Wynagrodzenia wtedy miały być uzależnione od wyników, które budżet państwa osiągnął. Być może otrzymywalibyśmy już wtedy mniejsze wynagrodzenia i pokazalibyśmy społeczeństwu pewną solidarność z ludźmi, którzy ciężej pracują niż poseł czy senator, a zarabiają dużo mniejsze pieniądze – ocenił.Dodał również, że „kwestia wynagrodzeń ministra konstytucyjnego zupełnie się różni od zakresu odpowiedzialności szeregowego posła czy parlamentarzysty, bo jest nieporównywalna i na tym trzeba na pewno pracować”