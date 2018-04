Corvetta pędziła 150 km/h, BMW – 100 km/h. Wszystko nagrała kamera

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy przerwali jazdę kierowcy corvetty, który pędził ponad 150 km/h oraz kierowcy bmw, który jechał w terenie zabudowanym ponad 100 km/h. Nieodpowiedzialne zachowania w obu przypadkach nagrała kamera w nieoznakowanym radiowozie.

Ok. godziny 9.00 uwagę policjantów w nieoznakowanym radiowozie patrolujących krajową 22 zwrócił sportowy samochód. Pomiar prędkości z jaką się poruszał wskazał ponad 150 km/h, przy ograniczeniu do 90 km/h. Kierowca corvetty został zatrzymany do kontroli. Jednak jego zachowanie zdziwiło policjantów. Mężczyzna dziękował mundurowym, że w porę przerwali jego niebezpieczną jazdę i na pewno zdejmie nogę z gazu. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h został ukarany mandatem w kwocie 500 złotych i 10 pkt. karnymi.



Zaledwie kilka godzin później o skuteczności pracy strzeleckiej drogówki przekonał się 29-letni kierowca bmw. Jego jazdę również nagrała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Mężczyzna pędził drogą krajową nr 22 przez miejscowość Ługi ponad 100 km/h. Również w tym przypadku policjanci ukarali kierowcę mandatem i punktami karnymi. Jednak dodatkowymi konsekwencjami w tym przypadku jest zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

