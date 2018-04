Ponad 200 policjantów tropiło porwanie. Okazało się, że to kłótnia małżeńska

Policjanci z całego regionu, blokady dróg, dzień i noc analizowane policyjne dane. Wszystko w celu odnalezienia kobiety, która została wciągnięta siłą do samochodu w Torzymiu w województwie lubuskim. Funkcjonariuszy zaalarmowali świadkowie. Po niemal dwóch dobach zmasowanych działań okazało się, że policjantów na nogi postawiono z powodu małżeńskiej kłótni, do jakiej doszło po wyjściu od teściów. – Ta sytuacja niszczy mit o znieczulicy społecznej – mówi portalowi tvp.info nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Alarm wszczęli przypadkowi świadkowie, którzy w drugi dzień świąt wielkanocnych wieczorem zaobserwowali niepokojącą sytuację na parkingu obok szpitala w Torzymiu. Widzieli, jak z Forda Focusa wybiegła kobieta wołająca o pomoc. Kierowca ruszył za nią, szarpał ją, a następnie zaciągnął do auta, które odjechało w kierunku Świebodzina krajową 92.



Świadkowie zadzwonili na policję i sami ruszyli w pościg. Wkrótce samochód zniknął z ich pola widzenia.



– Liczyła się każda minuta – podkreśla Maludy. Na nogi postawiono policjantów z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego; w sumie ponad 200 funkcjonariuszy, który dzień i nic tropili sprawcę oraz analizowali policyjne systemy. Świadkowie nie zapamiętali całego numeru rejestracyjnego.



Blokady, monitoring, przesłuchania świadków



Zaalarmowano jednostki ościenne. Zorganizowano blokady. Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, sprawdzono okoliczny teren, monitoring, przesłuchano świadków. Sytuacji dramatyzmu dodawała akcja sprzed kilku miesięcy, kiedy w Słubicach porwano kobietę i sprawca także poruszał się Focusem.



W końcu po niemal dwóch dobach z ponad 400 pojazdów, które wstępnie pasowały do opisu, wytypowano właściwy. Na tej podstawie policjanci dotarli do małżeństwa.



30-latkowie byli bardzo zaskoczeni wizytą mundurowych, jeszcze bardziej – jej przyczyną. Okazało się bowiem, że świadkowie, którzy postawili na nogi policję z całego regionu, widzieli małżeńską kłótnię, do jakiej doszło po wyjściu od teściów kobiety.

– Małżonkowie wyjaśnili, że kobieta chciała wysiąść z samochodu w czasie jazdy więc kierujący zatrzymał się na parkingu szpitala, by ją uspokoić. Jak relacjonował, jego żona była pod wpływem alkoholu; chciała wybiec na ulicę, dlatego też musiał ją przytrzymać, aby nie zrobiła sobie krzywdy – wyjaśnia rzecznik. Kobieta potwierdziła wersję męża.I choć wielogodzinna akcja policji spowodowana była nieporozumieniem, rzecznik lubuskiej policji zwraca uwagę na prawidłową i godną pochwały reakcję świadków. Jego zdaniem zadaje ona kłam mitowi o znieczulicy społecznej i pokazuje zmianę nastawienia Polaków do przemocy.