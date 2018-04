Sellin: Warto było wycofać się z nagród, bo z populizmem się nie wygra

– Totalna opozycja rozbudziła taką falę populizmu i demagogii, że warto było się wycofać z decyzji o nagrodach, bo z tymi zjawiskami się nie wygra – powiedział w Radio Gdańsk wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Według Sellina premier Beata Szydło uznała, że chce nagradzać swoich ministrów, „ale okazało się, że rozpętana wokół tego histeria przez totalną opozycję, rozbudziła taką falę populizmu i demagogii, że warto było się jednak z tej decyzji wycofać, bo z tym się nie wygra po prostu”.



Wiceminister zaznaczył, że w polityce jest dość długo i przywykł, że można z niej żyć przyzwoicie, ale dość skromnie. – Nie jest głównym celem pójść do polityki dla pieniędzy, raczej chodzi o poczucie misji, czegoś, co chce się dla ludzi zrobić, ale też przyzwoicie zarabiać, choć są to zarobki mniejsze niż np. w biznesie czy dziennikarstwie i trzeba się z tym godzić – powiedział.



– Inne aspiracje realizuje się w polityce i ma się inną satysfakcję, niż finansowa – ocenił. Przypomniał, że decyzja prezesa nie obejmuje wiceministrów, którzy są urzędnikami – „oni tych pieniędzy zwracać nie będą musieli, ale politycy tak”.



– Rozpętano taką histerię, że tą częścią życia publicznego de facto zaczęły rządzić tabloidy – tłumaczył wiceminister.



Według Sellina sprawa nagród wpłynęła na spadek PiS w sondażach.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nagrody – które premier Beata Szydło przyznała ministrom konstytucyjnym i sekretarzom stanu, którzy są politykami – przekazane zostaną na cele społeczne Caritas. Poinformował również, że niebawem do Sejmu skierowany zostanie projekt ws. obniżenia pensji poselskich o 20 proc. oraz wprowadzenia „nowych limitów” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także ich zastępców; zlikwidowane mają też być dodatkowe świadczenia w kierownictwach spółek Skarbu Państwa.