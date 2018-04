Cimoszewicz: Ujazdowski powinien przeprosić i wtedy zaczynać współpracę z PO

– Kazimierz Ujazdowski dżentelmeńsko powinien się zachować. Najpierw powiedzieć „przepraszam” i dopiero zaczynać współpracę z Platformą Obywatelską – powiedział Tomasz Cimoszewicz z Platformy Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do kandydowania europarlamentarzysty z list tej partii na prezydenta Wrocławia.

Poseł Tomasz Cimoszewicz zrezygnował z prac w gabinecie cieni PO, gdzie był wiceministrem środowiska. To reakcja na zaproszenie do współpracy w tym gremium europosła Kazimierza M. Ujazdowskiego. „Nie widzę możliwości współpracy z religijnym fundamentalistą” – napisał Cimoszewicz na Facebooku.



Ujazdowski ma być także kandydatem PO na prezydenta Wrocławia.



– Podjąłem jasną decyzję ze względu na to, że uznałem, że nie ma wystarczająco miejsca dla nas dwojga (...) znając dziesięć lat jego działalności politycznej i bardzo kontrowersyjne wypowiedzi, które - w moim przekonaniu - mogły urazić miliony wyborców Platformy Obywatelskiej, kobiety, mniejszości seksualne – tłumaczył swoją decyzję w Radiu Zet Tomasz Cimoszewicz.



– Ujazdowski dżentelmeńsko powinien się zachować i najpierw wyjść, powiedzieć „przepraszam” i uzasadnić, dlaczego zmienił zdanie, i dopiero zaczynać współpracę z nami – dodał.



Lider Platformy, odnosząc się do decyzji Cimoszewicza, mówił, że ma zamiar porozmawiać z nim o tej sprawie. – Zawsze namawiam do cierpliwości, dystansu i tak będę rozmawiał z Tomaszem Cimoszewiczem, tłumacząc mu te decyzję – zaznaczył Schetyna.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: radio Zet

– Uważam szefa, Grzegorza Schetynę, za jednego z najciężej pracujących polityków w kraju. Mam nadzieję, że szef znajdzie z 15 minut w swoim kalendarzu, abyśmy mogli podyskutować głębiej nad pracą Platformy, ale myślę, że żaden z nas nie chce kończyć współpracy – pokreślił Cimoszewicz.Dopytywany, czy zwiąże się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, powiedział, że nie ma takich planów.