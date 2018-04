Macierewicz o ekspercie PK ds. katastrofy smoleńskiej: Jestem wstrząśnięty

– Jeżeli człowiek, który przywiózł trzy różne wersje czarnych skrzynek do Polski – i wszystkie nieprawdziwe – mówi, że zawdzięczamy to Donaldowi Tuskowi to albo sądzi, że nie wiemy, że wszystkie te wersje są warte funta kłaków, albo po prostu z nas kpi – uważa szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Skomentował w ten sposób byłego szefa komisji badającej przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jerzy Miller stwierdził, że Polska nie dostałaby kopii zapisu czarnych skrzynek, gdyby nie rozmowa Tuska z ówczesnym prezydentem Rosji.