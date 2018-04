Macierewicz o ekspercie PK ds. katastrofy smoleńskiej: Jestem wstrząśnięty

– Jeżeli człowiek, który przywiózł trzy różne wersje czarnych skrzynek do Polski – i wszystkie nieprawdziwe – mówi, że zawdzięczamy to Donaldowi Tuskowi to albo sądzi, że nie wiemy, że wszystkie te wersje są warte funta kłaków, albo po prostu z nas kpi – uważa szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Skomentował w ten sposób byłego szefa komisji badającej przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jerzy Miller stwierdził, że Polska nie dostałaby kopii zapisu czarnych skrzynek, gdyby nie rozmowa Tuska z ówczesnym prezydentem Rosji.

– Jerzy Miller przez cały czas kierowania komisją bardzo skutecznie pilnował, by wyniki badania jego komisji, jego raport, był zgodny z raportem rosyjskim – powiedział Macierewicz.



Jego zdaniem mówienie o zasługach Donalda Tuska w tej sprawie jest „skrajną bezczelnością”. – Jeżeli człowiek, który przywiózł trzy różne wersje czarnych skrzynek do Polski – i wszystkie nieprawdziwe – mówi, że to zawdzięczamy Donaldowi Tuskowi to albo sądzi, że nie wiemy, że wszystkie te wersje są funta kłaków warte albo po prostu z nas kpi – stwierdził gość programu.



Zaniedbania ws. katastrofy smoleńskiej



Były minister obrony przyznał, że próba zabójstwa byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala uświadomiła raz jeszcze zarówno Wielkiej Brytanii, jak i światu zwłaszcza anglosaskiemu, jak groźna jest Rosja.



– To, z czym mieliśmy do czynienia od 2008 r. czyli od wojny przeciwko Gruzji, następnie innym, brutalnym często aktom morderstwa ze strony Rosji, jest pewnym sposobem działania tego państwa w relacjach ze światem zachodnim. I uświadomiono sobie w związku z tym zaniedbanie, jakim było pozostawienie sprawy dramatu smoleńskiego na boku – powiedział.



Macierewicz odniósł się też do informacji, że Prokuratura Krajowa ma eksperta do spraw katastrofy smoleńskiej, którym jest Theodore Postol – naukowiec, który często występuje w propagandowych mediach rosyjskich.



– Jestem tym wstrząśnięty – ocenił Macierewicz. – Nie rozumiem tego postępowania. W wymiarze moralnym uważam to za policzek dla wszystkich, którzy zginęli. A w wymiarze śledczym i politycznym – za utrudnianie tego śledztwa – powiedział i podkreślił, że problem rosyjski jest głównym problemem śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej.



– Zarówno w wymiarze prawnym, prokuratorskim, jak i w wymiarze badania, które realizuje komisja, którą ja kieruję. Nie można do tego używać ludzi, którzy nie ukrywają swoich sympatii do Rosji i antypatii do Polski jako członka NATO – dodał.

Gość programu mówił też o obniżkach pensji posłów i samorządowców. – To jednogłośna decyzja całego kierownictwa PiS – powiedział. Zapewnił, że jego partia nie chce nikogo ukarać. – Chce przywrócić sprawiedliwość społeczną. To nasz cel od samego początku – wyjaśnił.