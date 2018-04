„W Katyniu pogoda niepewna”. Poruszający wywiad z wdową po Tomaszu Mercie

„Rozmawialiśmy o przyziemnych sprawach: który krawat ma wybrać, czy ma wziąć kurtkę” – wspomina Magdalena Merta, której mąż, wiceminister kultury, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Pamięta, że powiedziała meżowi: „W Katyniu pogoda niepewna, lepiej weź”. Poruszający wywiad z wdową po Tomaszu Mercie publikuje „Polska The Times”

„Czas rozpaczy i tęsknoty, ale też czas usilnej walki o godne pochowanie mojego męża i o prawdę smoleńską” – tak Magdalena Merta podsumowuje ostatnie osiem lat. Wdowa po wiceministrze kultury i generalnym konserwatorze zabytków już kilka lat temu domagała się ekshumacji ofiar katastrofy.



„Myślę, że ci, którzy tak drapieżnie zabraniali rodzinom prawa do ekshumacji, wiedzieli, co my tam znajdziemy” – mówi. Ocenia, że miała więcej szczęścia niż większość rodzin, bo „po pierwsze w trumnie było ciało mojego męża, po drugie – nie było tam nikogo innego”.



Zdaniem Merty bez wraku samolotu jesteśmy skazani na „bardziej lub mniej wiarygodne hipotezy”. Rozmówczyni dziennika „Polska The Times” przypomina, że elementy tupolewa znajdują się w Polsce – część osób zdołała po katastrofie przywieźć je do kraju. Tym, którzy się do tego przyznali, odbierano je i wysyłano do Rosji. „Zalecałam (osobom, które pytały, co robić ze szczątkami – red.) dwie rzeczy. Po pierwsze, mówiąc kolokwialnie – morda w kubeł. Czyli aby się nie przyznawali, że to mają (…), a po drugie poczekać do lepszych czasów” – wspomina.

Mimo że „lepsze czasy właśnie mamy”, nadal „panuje ta histeryczna wręcz potrzeba zaprzeczania” możliwości, że w Smoleńsku doszło do zamachu – ocenia Magdalena Merta. Jednocześnie wskazuje, że Smoleńsk stał się jednym z elementów przyczyniających się do patriotycznego przebudzenia Polaków, głównie młodzieży.