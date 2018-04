Była prezydent Korei Południowej skazana za nadużycie władzy i korupcję

Sąd w Seulu skazał byłą prezydent Korei Południowej Park Geun Hie na 24 lata więzienia za nadużycie władzy, korupcję i wymuszenia. 66-letnia Park w zeszłym roku została ostatecznie usunięta z urzędu w rezultacie skandalu korupcyjnego.

Prokuratura domagała się 30 lat więzienia dla byłej prezydent.



Sąd w Seulu nałożył też byłą prezydent Korei Płd. karę finansową wysokości 17 mln dolarów. Park Geun Hie jest odpowiedzialna m.in. za wymuszenie 72 mln dolarów od dwóch koncernów kontrolowanych przez swą wieloletnią przyjaciółkę. Sama oskarżona nie była obecna przy odczytywaniu wyroku.



Łącznie przeciwko byłej prezydent wysunięto 18 zarzutów, m.in. o przyjmowanie łapówek, nadużywanie władzy, wymuszenia i zdradzanie rządowych tajemnic. Akt oskarżenia liczył 120 tys. stron. 66-letnia Park Geun Hie została odsunięta z urzędu w marcu zeszłego roku.



Przyjaciółka byłej prezydent, Choi Soon-sil, została wcześniej skazana na 20 lat więzienia. Zdaniem sądu była bezpośrednio zaangażowana w wymuszanie łapówek i cieszyła się ogromnymi wpływami.



