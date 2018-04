Zwierzęta domowe Skripala nie żyją

– Kot i dwie świnki morskie, które należały do byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala, zostały znalezione martwe – poinformował rzecznik brytyjskiego ministerstwa ds. ochrony środowiska. Nie wiadomo, czy zostały otrute, czy zdechły z głodu.

Miesiąc po próbie otrucia Skripala i jego córki Julii w Salisbury na południowym zachodzie Anglii los zwierząt domowych byłego oficera GRU, który przeszedł na stronę Brytyjczyków, został podany do wiadomości publicznej.



– Gdy weterynarz uzyskał dostęp do domu Skripala, dwie świnki morskie już nie żyły – powiedział agencji AFP rzecznik resortu środowiska. – Kota także znaleziono w ciężkim stanie i weterynarz podjął decyzję o uśpieniu zwierzęcia, by zakończyć jego cierpienia – dodał.



Rzecznik nie wyjaśnił, czy śmierć zwierząt nastąpiła na skutek otrucia czy z głodu; nie były one karmione.



Ambasada Rosji w Londynie twierdzi, że Skripal miał też drugiego kota, o którym jednak nie wspomniał przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa. – Gdzie są zwierzęta, w jakim są stanie? – pytała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. – Mówimy o żywych istotach i jeśli użyto toksycznych substancji, to istoty te musiały cierpieć – dodała.

Media w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach odnotowywały niespodziewany spór między Londynem a Moskwą o dostęp do zwierząt domowych Skripala. Rosyjscy dyplomaci twierdzili, że ich przebadanie mogłoby wnieść nowe informacje do sprawy.