Krystyna Pawłowicz: Można było zapobiec patowi w sądownictwie

„Próby obstrukcji wymiaru sprawiedliwości demoralizują opinię publiczną i samych sędziów” – mówi Krystyna Pawłowicz „GPC”. Zwłoka w tej sprawie „daje zbuntowanym wobec zmian sędziom poczucie skuteczności i siły” – uważa. „Sędziowie uchylają zarzuty wobec chuliganów oskarżonych o napaść na przedstawicieli rządu, o utrudnianie uroczystości smoleńskich. Sędziowie wypuszczają z więzień oskarżonych, których zatrzymano po żmudnych śledztwach wobec najcięższych nadużyć popełnianych przez mafie. Sędziowie robią wszystko, żeby uniemożliwić uczciwe funkcjonowanie państwa i wymierzanie sprawiedliwości. Jednocześnie sędziom, którzy biorą udział w reformie sądownictwa, grozi się konsekwencjami: więzieniem, odbieraniem stanu spoczynku. To zwykły szantaż” – mówi poseł Pawłowicz gazecie.



Zdaniem Pawłowicz część sędziów mści się w ten sposób za próby reformy. W ten sposób realizują zapowiedź sędzi Ireny Kamińskiej, tej samej, która na nadzwyczajnym kongresie sędziów mówiła o „nadzwyczajnej kaście”. „My możemy się obronić, bo to my wydajemy wyroki” – mówiła Kamińska.



„Nie ma złudzeń, że chodzi im o sprawiedliwość” – dodaje.

źródło: „Gazeta Polska Codziennie”

Elementem tej samej walki z reformą jest bojkot nowej Krajowej Rady Sądownictwa przez I prezes Sądu Najwyższego. Pawłowicz przypomniała, że Gersdorf sama sugerowała wcześniej, że nie zwoła jej pierwszego posiedzenia. „Sejm mógł wcześniej uchwalić nowelę do ustawy o KRS przewidującą zabezpieczenia na wypadek podobnych prób obstrukcji” – twierdzi poseł, według której nadal istnieje możliwość i konieczność wyjścia z impasu.