Będzie wspólny bilet kolejowy. Im dalej pojedziesz, tym mniej zapłacisz

– Wprowadzenie wspólnego biletu kolejowego będzie oznaczało niższe ceny biletów dla podróżnych – powiedział w wywiadzie prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Zapewnił, że prace nad wdrożeniem takiego systemu przebiegają zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem.

– My już mamy wstępne symulacje. Marszałkowie województw pewnie będą pytać, czy z powodu wprowadzenia wspólnego biletu nie będą musieli dopłacać. Uspokajam, że takiej groźby nie ma, bo wstępne kalkulację pokazują, iż będzie taniej dla klienta – powiedział Mamiński.



– To jest najważniejsze, bo naszym założeniem jest, aby przy wspólnym bilecie obowiązywała stawka degresywna. To oznacza, że jeśli dalej jedziesz, to mniej płacisz – dodał.



Mamiński wyjaśnił, że pomysł wspólnego biletu jest oparty na koncepcji wspólnej taryfy. Wymaga jednak zgody marszałków województw, bo to oni są organizatorami przewozów w regionach.



– Marszałkowie województw, jako organizatorzy przewozów w swoich województwach, mają bowiem prawem zagwarantowany wpływ na taryfę – dodał.

źródło: pap

– Jesteśmy przed ważnymi spotkaniami. Ministerstwo Infrastruktury jako lider tych działań,pewnie będzie w niedługim czasie organizowało spotkanie już nie tylko samych przewoźników, ale również organizatorów przewozów, czyli marszałków województw – powiedział prezes.Jego zdaniem, nie wykluczone, że w grudniu przed ogłoszeniem nowego rozkładu jazdy, prace nad wspólnym biletem będą zakończone.