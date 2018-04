Preparat zapobiegający powikłaniom kostnym wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu leku Desinobon. To koncentrat do sporządzania roztworu infuzji zapobiegający powikłaniom kostnym.

Instytucja postanowiła wycofać z obrotu serię: PQ0629. Lek został wycofany z powodu niespełnienia wymogów jakościowych.



Substancją czynną leku Desinobon jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości.



Stosuje się go: w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości czy w celu zmniejszenia zbyt wysokiego (z powodu nowotworu) stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów.

