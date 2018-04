Smoleńsk – „krajobraz matactw i bezpowrotnie utraconych dowodów”

Osiem lat temu doszło w tym miejscu w najtragiczniejszego zdarzenia w historii Polski po II wojnie światowej. Na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku rozbił się rządowy tupolew z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Ekipa „Magazynu śledczego Anity Gargas” odwiedziła to miejsce. Reporterzy odkryli, że dowody niszczeją, nie ma dostępu do memoriału, bo prywatna firma buduje tam gazociąg. Rosyjscy funkcjonariusze, którzy pełnili służbę 10 kwietnia, boją się rozmawiać, okoliczni mieszkańcy – nie chcą. Ekipa nie została też dopuszczona do wraku. Eksperci przyznają, że zaniedbania utrudniają ustalenie prawdy o katastrofie.

