Wielki przekręt na tytoniu. Mafijny układ rządził państwową spółką?

Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA to ostatnia sprywatyzowana firma z tej branży w Polsce. W 2011 r. kupił je francuski przedsiębiorca Iman Emani. Po transakcji stwierdził, że tytoń w zakładach był fatalnej jakości: zawilgocony, z insektami. W jego ocenie używano go do produkcji fałszywych papierosów, które były spalane, by zrobić miejsce dla podrabianych papierosów skonfiskowanych przemytnikom na granicy. Proceder pozwalał zarobić ogromne pieniądze. Teraz firma jest w stanie upadłości. Reporterzy „Alarmu” ustalili, że wcześniej miała dziwne finansowanie, a ze sprawą może mieć związek Jan Bury, były prominentny polityk PSL, który ma zarzuty prokuratorskie w związku z innymi aferami.

#wieszwiecej Polub nas