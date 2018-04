Gwiazdor skazany na pięć lat więzienia za kłusownictwo

Gwiazdor Bollywood Salman Khan został skazany w powtórnym procesie na pięć lat więzienia za upolowanie pary indyjskich antylop, będących pod ochroną jako gatunek zagrożony. Sąd w Dźodhpurze w stanie Radźastan na północy Indii wymierzył mu również karę pieniężną w wysokości 10 tys. rupii, co stanowi równowartość… 150 dolarów.

Adwokaci aktora wystąpili o warunkowe zwolnienie Khana, ale na razie, do chwili podjęcia decyzji przez Sąd Najwyższy Radźastanu, aktor pozostanie za kratami.



Na fatalne łowy, w czasie których upolował dwie chronione antylopy indyjskie, Salman Khan udał się niemal 20 lat wcześniej, 2 października 1998 r., podczas realizacji filmu „Hum Saath Saath Hain” we wsi Kankani niedaleko Dźodhpuru.



Wspólnie z Amitabhem Bachchanem i Shah Rukh Khanem, Salman Khan należy do trójki najpopularniejszych artystów Bollywood, największej wytwórni filmowej na świecie. Uczestniczył w realizacji prawie stu filmów nakręconych w Indiach.

