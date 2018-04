Słowacy znów wyszli na ulice. Żądają uczciwego śledztwa ws. zabójstwa Kuciaka

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Bratysławie i w innych miastach Słowacji domagało się w czwartek dokładnego i niezawisłego śledztwa po zamordowaniu dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Żądano wyjaśnienia, przy udziale międzynarodowych śledczych, spraw, o których pisał, m.in. obecności osób związanych z włoską mafią w otoczeniu byłego już premiera Roberta Fico.

Obserwatorzy nie byli pewni, czy Słowacy zareagują na wezwanie do demonstracji, bo podobnych zgromadzeń nie było od dwóch tygodni. Jedną z demonstracji pod hasłem „Na rzecz przyzwoitej Słowacji” odwołano w związku z rekonstrukcją rządu, kolejna nie odbyła się z uwagi na święta wielkanocne.



„Nic się nie zmieniło, ale mamy tutaj nowość – plac Słowackiego Powstania Narodowego (centralny plac w Bratysławie, gdzie odbywały i odbywają się demonstracje i protesty) po raz pierwszy był poważnie obrażony na Druckera” – wskazał portal Dennik N. Tomasz Drucker to nowy szef MSW, który obiecywał zmianę w kierownictwie policji. Tej dotąd nie dokonał, ale – jak piszą słowackie media internetowe – doprowadził do masowych protestów ulicznych przeciwko szefowi policji Tiborowi Gaszparowi.



Ustawianie lokajów



Na ulicach słowackich miast widać było także hasła czysto polityczne, antyrządowe, słabo akcentowane podczas poprzednich protestów. – Robert Fico śmieje się nam w twarz i ustawia swoich posłusznych lokajów – mówili w telewizji TA3 uczestnicy protestów, nawiązując do wymuszonej dymisji premiera Fico, który nadal kontroluje najważniejszą partię koalicji rządzącej, Kierunek-Socjaldemokracja (SMER-SD).



Według słowackich mediów brak oczekiwanych, wyraźnych zmian wśród rządzących kontrastuje z dokonującymi się zmianami w słowackim społeczeństwie. – Może ktoś z nas jest zmęczony i zadaje pytanie, czy te protesty mają sens. Wtedy przypominamy o Janie i Martinie – mówił jeden z organizatorów protestów, student Jan Szeliga.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Reporter śledczy portalu Aktualne.Sk Jan Kuciak i jego narzeczona Martina Kusznirova zostali zamordowani pod koniec lutego. Policja i prokuratura uważają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zbrodni były demaskatorskie artykuły Kuciaka. W swym ostatnim, niedokończonym reportażu opisał on działalność włoskich siatek przestępczych w Słowacji i obecność osób bliskich włoskiej organizacji mafijnej 'ndrangheta w otoczeniu premiera. Społeczne protesty doprowadziły do rekonstrukcji rządu.