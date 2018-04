Ambasador Rosji przy ONZ: Wielka Brytania igra z ogniem i będzie tego żałować

– Niemożność ustalenia przez brytyjskich ekspertów źródła, skąd pochodził środek, którego użyto podczas incydentu w Salisbury, czyni bezpodstawnymi zarzuty Brytyjczyków w o współudział w nim Moskwy – ocenił ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia. Podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej sprawie Siergieja Skripala dyplomata ostrzegł, że Londyn „igra z ogniem i będzie tego żałować”.

Na poparcie swej tezy o bezpodstawności zarzutów wysuwanych przez Brytyjczyków Niebienzia przytoczył wtorkową wypowiedź, dyrektora brytyjskiego wojskowego laboratorium nauki i technologii (DSTL) Gary'ego Aitkenheada, który oświadczył, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, iż zastosowany podczas zamachu nowiczok faktycznie pochodził z Rosji.



– A jeśli tak, to upada główny argument, który posłużył za fundament całej konstrukcji logicznej Brytyjczyków, mającej dowodzić wysoce prawdopodobnego współudziału Rosji – dowodził ambasador. – Rosja nie ma praw autorskich na nowiczok, choć jest to oczywiście rosyjska nazwa – przyznał, odnosząc się do bojowego środka trującego, którego użyto podczas zamachu na Skripala. Dodał, że zarówno USA, jak i Wielka Brytania opracowały swoje środki paralityczno-drgawkowe.



– Strona rosyjska nigdy nie otrzymała od Wielkiej Brytanii listy pytań związanych z incydentem w Salisbury – zauważył. Londyn „ograniczył się jedynie do wysuwania oskarżeń pod naszym adresem” – dodał.

źródło: pap

Rosyjski dyplomata podał w wątpliwość niedawne oświadczenie szefa brytyjskiej dyplomacji Borisa Johnsona, który „utrzymuje, że pod adresem Moskwy została skierowana cała lista problemów. W istocie żadnej listy pytań nigdy nie było” – przekonywał. – Jeśli zaś są jakieś pytania – zwrócił się do strony brytyjskiej – to przekażcie je, ale niech to będą pytania, a nie gotowe zarzuty i żądanie byśmy się z nimi zgodzili przyznając do współudziału – zaapelował.Czwartkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zorganizowane na apel Rosji, a jego tematem są zarzuty wysuwane przez Londyn pod adresem Moskwy w związku z próbą otrucia Skripala i jego córki.