„Prezes trafił w samo sedno”, „mamy nadzieję, że PO się nie przestraszy”

– Dzisiaj mówimy szach – sprawdzamy – powiedział w „Gościu Wiadomości” Waldemar Buda z PiS, komentując zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą obniżek poselskich pensji. Marek Jakubiak z Kukiz'15 podkreślił, że jego ugrupowanie proponuje ustalenie siatki płac. – Chcemy, aby to był mnożnik od minimalnej pensji – wyjaśnił Jakubiak.

Marek Jakubiak z Kukiz'15 przyznał, że podpisałby się pod słowami prezesa Kaczyńskiego. Lider PiS powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i zapowiedział obniżkę poselskich pensji.



– Wręcz twierdzę, że polityka powinna być zwieńczeniem dzieła. Do polityki powinni iść ludzie, którzy dokonali czegoś w życiu i coś stanowią sobą. Prezes Kaczyński trafił w samo sedno – ocenił.



– Parlamentarzyści PiS od zawsze wiedzieli, że tak należy traktować politykę. Tych przekonań nikt nie zmienił. Dzisiaj mówimy szach – sprawdzamy – powiedział Waldemar Buda z PiS i dodał, że jego partia sprawdza, czy oszczędnego państwa chcą także posłowie opozycji.



– Już słyszymy pomruki niezadowolenia ze strony PO. Miejmy nadzieję, że się nie przestraszą i pokażą społeczeństwu, że rzeczywiście chcą oszczędnego państwa – powiedział Buda.

Jakubiak uważa jednak, że zapowiedź obniżek pensji to tylko hasła. Jego zdaniem przyniesie to minimalne oszczędności. Podkreślił, że jego ugrupowanie proponuje ustalenie siatki płac.– Chcemy aby to był mnożnik od minimalnej pensji – wyjaśnił i doprecyzował, że mnożnik 3 lub 3,5 byłby wystarczający.