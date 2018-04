Jennifer Lopez współpracuje ze światową marką z Przemyśla

26 kwietnia na rynek trafi limitowana linia kosmetyczna firmy Inglot stworzona wspólnie z gwiazdą . Kolekcja J.Lo x Inglot będzie się składać z 70 produktów. To m.in. pudry, pomadki do ust, cienie do powiek.

Jennifer Lopez podkreśla, że limitowana kolekcja, którą stworzyła wspólnie z polską marką Inglot, jest pełna jej must-have makijażowych w ulubionych kolorach. W ofercie będzie można znaleźć kolorowe kosmetyki: maskary, pomadki, róże do policzków, cienie do powiek i oczywiście bronzery.



Pierwsze nieoficjalne informacje o sensacyjnym projekcie pojawiły się w lutym, kiedy jej makijażysta zdradził, że artystka pracuje nad własnym pudrem brązującym.



Unikatem kolekcji mają być palety makijażowe, które pozwolą stworzyć własny zestaw.



Kolekcja J.Lo x Inglot ma się składać z 70 produktów. Premierę zapowiedziano na 26 kwietnia, wtedy też kosmetyki trafią do sprzedaży.

Dzięki tej współpracy marka może liczyć na olbrzymi wzrost popularności wśród niemal 74 mln fanów artystki na Instagramie.Inglot to polska marka dostępna niemal na całym świcie. Jest oficjalnym partnerem Nowojorskiego Tygodnia Mody.