„Srebrne Usta” dla Witolda Waszczykowskiego. Dzięki niemu wszyscy chcą na Karaiby

Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski został tegorocznym laureatem plebiscyty radiowej Trójki „Srebrne Usta” na najbardziej zaskakujące i zabawne wypowiedzi polityków. Drugie miejsce zajął Sławomir Neumann, trzecie – Jarosław Kaczyński.

„Srebrne Usta” to plebiscyt już po raz 22. prowadzony przez Program 3 Polskiego Radia, którego uczestnicy wybierają najbardziej zaskakującą i zabawną wypowiedź osoby z polskiej sceny politycznej.



Codziennie od 8 do 27 marca na antenie Trójki prezentowane były zaskakujące, nierzadko kontrowersyjne wypowiedzi znanych polityków. W tym roku o tytuł „Srebrnoustych 2017” rywalizowało dziesięciu kandydatów: Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Sławomir Neumann, Ryszard Petru, Marek Suski i Witold Waszczykowski.



Słuchacze mogli głosować na wybrane wystąpienie za pomocą SMS-a z nazwiskiem wybranego kandydata.



Witold Waszczykowski zwyciężył w plebiscycie wypowiedzią: „Mamy okazję prawie do dwudziestu spotkań odbyć z różnymi ministrami. Z niektórymi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, np. z takimi krajami jak San Escobar albo Belize, a każdy z tych krajów to jest dodatkowy głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym, tutaj w ONZ”.



Drugie miejsce zajął przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann, wybrany za sejmową wypowiedź: „Jesteście rządem Pinokiów, codziennie wam te nosy się wydłużają. Zachowujecie się tak, jak byście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę – kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem – a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz, Dżepetto. On to zrobił, on to zrobił... On was wszystkich stworzył. I wystrugał”.



Na trzecim miejscu w tegorocznym plebiscycie znalazło się – również sejmowe – stwierdzenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: „Przypuszczam – nie jestem pewien – ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii – fałszywa świadomość”.





Utrwalone na taśmie



„Srebrne Usta” to plebiscyt Programu 3 Polskiego Radia, w którym słuchacze wybierają niebanalne wypowiedzi polskich polityków. Został zainicjowany w 1992 r. przez dziennikarkę Trójki – Beatę Michniewicz. Obradujący wówczas Sejm I kadencji obfitował w osobowości wyróżniające się niebanalnym językiem. Posłowie prześcigali się w obrazowych przenośniach, celnych ripostach, niespotykanych figurach retorycznych. Stało się ważne nie tylko to, co kto mówi, lecz także jak to robi.



Dziennikarze radiowej Trójki postanowili utrwalić na taśmie oraz w ludzkiej pamięci te zwroty i wyrażenia, które ze względu na swą treść nie zawsze miały szansę przejść do historii. Inicjatorzy plebiscytu mieli poza tym nadzieję, że spojrzenie z przymrużeniem oka na politykę, niekiedy brutalną i zawiłą, dobrze zrobi zarówno jej aktorom, jak i obserwatorom. W myśl przysłowia „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”, zaproponowali słuchaczom Trójki plebiscyt „Srebrne Usta”.

W poprzednich edycjach zdobywcami „Srebrnych Ust” byli m.in.: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Lech Wałęsa, Janusz Korwin-Mikke, Władysław Bartoszewski, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Waldemar Pawlak, Ryszard Petru, Jan Maria Rokita, Nelli Rokita, Zyta Gilowska, John Abraham Godson, Grzegorz Kołodko, Marek Sawicki.W zeszłym roku słuchaczom Trójki i internautom najbardziej spodobała się słynna wypowiedź Marka Suskiego z posiedzenia komisji śledczej do spraw Amber Gold o „carycy Katarzynie”.