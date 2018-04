34 jednostki straży pożarnej walczą z pożarem magazynu

– 34 jednostki straży pożarnej gaszą pożar magazynu z meblami, chińską galanterią i innymi towarami z Azji – poinformował portal tvp.info oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Magazyn ma powierzchnię 4,8 tys. metrów kwadratowych.

Pożar hali magazynowej przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku zauważono po godz. 15. Kilka minut po zgłoszeniu pierwsza jednostka dotarła na miejsce.



Pracownicy zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem strażaków, więc wikt nie odniósł obrażeń.



Na miejscu są 34 jednostki straży pożarnej, które próbują ugasić magazyn o powierzchni 4,8 tys. metrów kwadratowych.



Część dachu się zawaliła. Akcję utrudnia zwarta zabudowa oraz wysoka temperatura wewnątrz obiektu; wynika to ze specyfiki materiałów, które uległy spaleniu.



Strażacy nie wiedzą jeszcze, jakie mogą być potencjalne przyczyny pożaru.



Ok. godz. 19.30 pożar został opanowany; trwa dogaszanie. Jak poinformował rzecznik kluczborskiej straży, akcja będzie trwała jeszcze kilka godzin, ponieważ nie można jeszcze wejść do środka magazynu i zlokalizować źródeł pożaru.



W najbliższych godzinach rozpocznie się szacowane strat.

#wieszwiecej Polub nas