„Mam duże wątpliwości”. Przewodnicząca Nowoczesnej dla tvp.info o cięciach wynagrodzeń dla posłów

– Mam duże wątpliwości co do tego, czy posłom należą się obniżki – mówi w rozmowie z portalem tvp.info przewodnicząca Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer pytana, czy jej partia zagłosuje za propozycją Jarosława Kaczyńskiego obniżającą wynagrodzenia posłów o 20 proc. odpowiada: decyzję podejmiemy, jak zobaczymy ustawę.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Komitet Polityczny partii złoży w Sejmie wniosek z propozycją obniżenia o 20 proc. pensji poselskich i senatorskich. Zgodnie z tymi planami nowe limity, obniżające wynagrodzenia obejmą również wójtów, burmistrzów, marszałków, starostów, i ich zastępców.



Szefowa Nowoczesnej w odpowiedzi na propozycję Kaczyńskiego zaproponowała, by rządzący zajęli się podwyżkami dla pracowników strefy budżetowej, bo nie dostali jej od wielu lat.



– Chciałabym, by burmistrzami, prezydentami, posłami, wiceministrami byli fachowcy, czyli ludzie, którzy rzeczywiście znają się na swojej pracy, są menadżerami, którzy poza polityką całkiem dobrze zarabiali. To czysta demagogia, jeżeli próbuje się ograniczyć ich zarobki. Rozumiem, że PiS spodziewa się klęski w samorządach – powiedziała.

źródło: PAP, portal.tvp.info

Według przewodniczącej Nowoczesnej zapowiedź obniżenia pensji samorządowców i posłów jest zemstą za wyciągnięcie przez opozycję „afery z nagrodami rządu”.O opinię w sprawie obniżki pensji dla posłów i samorządowców pytaliśmy też Grzegorza Schetynę. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odmówił portalowi tvp.info komentarza.