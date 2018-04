Partia Viktora Orban na drodze do trzeciej z rzędu kadencji

Lekki spadek poparcia dla rządzącego Fideszu i lekki wzrost dla ugrupowań opozycji – takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez węgierski instytut Publicus. Węgrzy wybiorą parlament już w ten weekend.

Węgierska partia rządząca Fidesz, która od 2010 r. kieruje krajem w koalicji z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP), jest na najlepszej drodze do wygrania niedzielnych wyborów po raz trzeci z rzędu pod przywództwem Viktora Orbana. Wśród tych ankietowanych, którzy pójdą do głosowania, Fidesz może liczyć na poparcie 41 proc. wyborców.



Opozycyjny Jobbik według sondażu może zdobyć 21 proc. głosów, a inne ugrupowania oponentów władz: Partia Socjalistyczna i ugrupowanie „Polityka może być inna” – odpowiednio 18 proc. i 7 proc.



Do parlamentu powinna wejść także opozycyjna Koalicja Demokratyczna z poparciem na poziomie 6 proc.



Wybory odbywają się w systemie mieszanym. 106 ze 199 deputowanych wybieranych jest w okręgach jednomandatowych, a reszta z list partyjnych. System faworyzuje zwycięskie ugrupowanie.

źródło: IAR, PAP

Nadal jednak ponad 1/3 Węgrów (37 proc.) nie wie, na kogo głosować, a opozycja jeszcze prowadzi negocjacje na temat wysunięcia najpopularniejszych kandydatów w okręgach jednomandatowych.