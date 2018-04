Były makler wyłudzał pieniądze, a jego ojciec ukrywał łup

Syn, były makler, miał wyłudzić ponad 2,2 mln zł. Jego ojciec ukrywał pieniądze na rachunkach bankowych. Obaj wpadli w ręce bielskich policjantów.

Rzeczniczka policjantów z Bielska-Białej Elwira Jurasz poinformowała, że początek oszustw przypada na czerwiec 2015 r.



– Były makler giełdowy nawiązał kontakt z kontrahentami, których mamił obietnicą szybkiego zysku. Wystarczyło mu przekazać najpierw ok. 10 tys. zł, które inwestował w obligacje. Z inwestorem zawierał umowę, po czym przekazywał mu wypracowane spore odsetki. Zachęcone ofiary powierzały oszustowi coraz wyższe kwoty – nawet kilkaset tys. zł. Niektórzy zaciągali wysokie pożyczki – wyjaśniła Jurasz.



Współpraca kwitła do czasu gdy były makler otrzymywał większą kwotę. Wtedy zrywał kontakt z klientem. – W ten sposób 13 ustalonych do tej pory pokrzywdzonych straciło przeszło 2,2 mln zł – dodała policjantka.



Oszust, mieszkaniec powiatu oświęcimskiego, z procederu uczynił stałe źródło dochodu. Po zatrzymaniu wyjaśnił, że pieniądze roztrwonił na gry hazardowe. Śledczy ustalili jednak, że to nieprawda.



Mężczyźnie pomagał ojciec, który otworzył na swoje nazwisko rachunek bankowy i przelewał tam pieniądze. Później trafiały one na kolejne konta. – Czynności te miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia, a także wykrycia i zajęcia gotówki – poinformowała Jurasz.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Byłemu maklerowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił do aresztu. Jego ojciec może trafić za kraty na 10 lat. Został oddany pod dozór policji.Śledczy poszukują kolejnych pokrzywdzonych. Osoby, które mogły paść ofiarą oszusta, proszone są o kontakt z IV komisariatem policji w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 235, tel. 33 827 04 00, e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl.