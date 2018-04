Biblia zniknęła ze sklepów internetowych w Chinach

Na głównych platformach sprzedaży internetowej w Chinach nie można już kupić Pisma Świętego, które do niedawna było tam dostępne. Według dziennika „South China Morning Post” sugeruje to kampanię władz przeciwko rozpowszechnianiu religii w sieci.

Zmiana została zaobserwowana w czasie, gdy Pekin i Watykan negocjują porozumienie w sprawie ordynacji biskupów, które mogłoby w dalszej perspektywie doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych, zerwanych w 1951 r.



Biblii nie znajdzie się w największych serwisach sprzedaży internetowej Taobao i JD.com ani w nieco mniej popularnych Dang Dang czy Amazon.cn. Wciąż dostępne są natomiast inne chrześcijańskie książki, w tym analizy Pisma Świętego.



– To się prawdopodobnie zaczęło 30 marca. (...) Niektóre sklepy, które sprzedawały chrześcijańskie książki na Taobao, zostały zablokowane na stałe – powiedział pracownik jednego z chińskich wydawnictw.



Dodał, że księgarnie chrześcijańskie są poddawane regularnym inspekcjom ministerstwa kultury. Urzędnicy odwiedzili we wtorek jedną z takich księgarni w Pekinie i ostrzegli, że zagraniczne publikacje nie mogą już być sprzedawane.



Biblia „do dystrybucji wewnętrznej”



Władze w Pekinie wielokrotnie powtarzały, ostatnio w tym tygodniu, że nie dopuszczą, aby „zagraniczne siły” wtrącały się w sprawy religijne w Chinach.

Chińskie władze od lat klasyfikują Biblię jako książkę „do dystrybucji wewnętrznej”, co oznacza, że może być oficjalnie sprzedawana tylko przez działające w kraju Kościoły chrześcijańskie, które są nadzorowane przez odpowiednie urzędy. Do niedawna władze przymykały jednak oko na handel świętymi księgami w internecie.



– Zakaz nie był dotychczas surowo egzekwowany – ocenił dyrektor Szkoły Teologii w Chung Chi College. Jego zdaniem zaostrzenie kontroli ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w internecie.



W 2016 r. o konieczności zarządzania internetem w celu regulacji religii wypowiadał się prezydent Xi Jinping. – Musimy przywiązywać wielką wagę do kwestii „religii internetowej”. Musimy promować w internecie teorie i politykę partii wobec religii – powiedział.



Wydaje się, że najnowsza kampania Pekinu wymierzona jest w większym stopniu w Kościół katolicki niż protestancki - ocenia portal Inkstone.



38 mln protestantów, 6 mln katolików



Według najnowszych chińskich danych w kraju mieszka ok. 38 mln protestantów i ok. 6 mln katolików. W liczbach tych nie zawierają się jednak wierni nieoficjalnego Kościoła podziemnego, którzy nie rejestrują się w państwowych urzędach religijnych.



Według niektórych szacunków liczba katolików wynosi ok. 10-12 mln, a protestantów – nawet 100 mln, czyli więcej niż członków Komunistycznej Partii Chin, których jest prawie 90 mln.

źródło: pap

– Wierni byli zszokowani, gdy dowiedzieli się o zakazie sprzedaży Pisma Świętego w sieci, ale myślę, że szok stopniowo przejdzie, bo nie można zakazać Biblii. (...) Ludzie zawsze znajdą sposób, by ją kupić, choćby w autoryzowanych przez państwo Kościołach – powiedział ksiądz jednego z domowych kościołów mieście Xi’an.