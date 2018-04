Schetyna: Cimoszewicz nie zrozumiał, ma nieduże doświadczenie w polityce

– Tomasz Cimoszewicz nie zrozumiał sytuacji z Kazimierzem Ujazdowskim; ma niezbyt duże doświadczenie w polskiej polityce – w ten sposób szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się do rezygnacji posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Cimoszewicza z prac w gabinecie cieni.

Poseł Tomasz Cimoszewicz zrezygnował z prac w gabinecie cieni PO, gdzie był wiceministrem środowiska. To reakcja na zaproszenie do współpracy w tym gremium europosła Kazimierza M. Ujazdowskiego.



– Nie widzę możliwości współpracy z religijnym fundamentalistą – napisał Cimoszewicz na Facebooku. Ujazdowski ma być także – zgodnie z wolą Schetyny – kandydatem PO na prezydenta Wrocławia.



Lider Platformy poinformował na konferencji w Grudziądzu, że ma zamiar porozmawiać o tej sprawie z Cimoszewiczem. – Tomasz Cimoszewicz nie zrozumiał tej sytuacji, ma niezbyt duże doświadczenie w polskiej polityce. W takich sytuacjach zawsze wymagana jest cierpliwość i dobre spojrzenie na kwestie, które czasami są trudne. Sprawy personalne bywają czasami trudne – powiedział Schetyna.



– Zawsze namawiam do cierpliwości, dystansu i tak będę rozmawiał z Tomaszem Cimoszewiczem, tłumacząc mu te decyzję – zaznaczył. Według niego poseł wziął udział w posiedzeniu gabinetu cieni w Grudziądzu.

źródło: pap

Schetyna poinformował też, że jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi powołana zostanie rada ekspercka PO. Jej celem ma być przygotowanie inicjatyw legislacyjnych Platformy.