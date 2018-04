Prezes PiS: Sprawę ustawy degradacyjnej uznaliśmy w tym momencie za zamkniętą

– Prezydent Andrzej Duda nie uprzedził PiS o zamiarze zawetowania tzw. ustawy degradacyjnej; uznaliśmy tę sprawę w tym momencie za zamkniętą – powiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie brało udziału w przygotowywaniu „nowej ustawy degradacyjnej”.

Prezydent w piątek zawetował tzw. ustawę degradacyjną, która pozbawia stopni wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i daje możliwość pozbawiania takich stopni osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.



Kaczyński został spytany na konferencji prasowej, czy prezydent Andrzej Duda uprzedził Prawo i Sprawiedliwość o zamiarze zawetowania ustawy oraz czy jego partia „będzie partycypowała” w przygotowaniu „nowej ustawy degradacyjnej”.



– Nie uprzedził, nie będziemy partycypowali. Uznaliśmy tę sprawę w tym momencie za zamkniętą i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć – zaznaczył prezes PiS.

#wieszwiecej Polub nas

Andrzej Duda informując o swej decyzji zapowiedział jednocześnie spotkanie z szefami MON i Urzędu ds. Kombatantów, aby porozmawiać o nowym rozwiązaniu. Weto, czyli wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy, wpłynął już do parlamentu.

PiS nie będzie składać projektu nowej ustawy



Wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie składać projektu nowej ustawy degradacyjnej. – Czekamy na konsultacje i propozycje pana prezydenta w tej sprawie – dodała.



Z kolei szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział w TVN24, że jego zdaniem warto zastanowić się czy – wobec weta prezydenta – „dalej brnąć w ten temat”.



– Może warto bardziej skupić się na sprawach rozwiązywania bieżących problemów Polaków (...) ja bym w tej chwili odłożył tę ustawę i skupił się na rozwiązaniach społecznych – powiedział Sasin.

Prezydenckie weto



Prezydent przedstawiając decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy degradacyjnej podkreślił, że ma jednoznaczne poglądy na osoby budujące aparat opresji, ale jego sprzeciw budzi pozbawianie stopni wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w tym gen. Mirosława Hermaszewskiego, z mocy samego prawa.



Stawia ich to – mówił – w gorszej sytuacji niż stalinowskich oprawców, którym przysługuje tryb odwoławczy. Wyraził też zastrzeżenia wobec przepisów o odebraniu stopnia wojskowego osobom nieżyjącym. Chodzi o to, że jeśli nie ma rodziny lub instytucji, która przystąpiłaby do postępowania w sprawie odebrania stopnia wojskowego osobie nieżyjącej, nie jest zapewniona w inny sposób reprezentacja interesów takiej osoby.



Zgodnie z art. 122 konstytucji prezydent może, wraz z umotywowanym wnioskiem, przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy (czyli odrzuceniu weta) przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, prezydent w ciągu siedmiu dni podpisuje ustawę.