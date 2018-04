Turcja: Strzelanina na uniwersytecie. Kilka osób nie żyje

Co najmniej cztery osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło na uniwersytecie Osmangazi w Eskisehirze, na zachodzie Turcji. Napastnik, pracownik naukowy uczelni, został zatrzymany przez policję – podała agencja AP.

Według lokalnych mediów ofiary to także pracownicy uczelni: zastępca dziekana, dwóch wykładowców i pracownik administracji.



Pracownik tureckiego uniwersytetu, który w czwartek zastrzelił na tej uczelni czterech swoich kolegów, oskarżał wcześniej niektórych współpracowników o popieranie islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena – oświadczył rektor tego uniwersytetu profesor Hasan Gonen.



Według Gonena motywem działania napastnika z uniwersytetu Osmangazi były sprawy osobiste, a dokładniej spór z dziekanem.



Profesor dodał, że prawdopodobnie to właśnie dziekan był głównym celem sprawcy, schwytanego przez policję Volkana Bayara, który jest doktorantem tej uczelni. Gonen poinformował ponadto, że wobec Bayara prowadzone było na uniwersytecie wewnętrzne dochodzenie w związku z oskarżeniami, które rzucał pod adresem niektórych pracowników uczelni. Cytowany przez AP profesor mówił, że sprawca wcześniej zarzucał niektórym kolegom popieranie Gulena, którego Ankara oskarża o zorganizowanie zamachu stanu w Turcji w lipcu 2016 r.

